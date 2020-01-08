Ян намерен провести следующий бой в апреле

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Менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, когда может пройти следующий поединок его подопечного.
Ян намерен провести следующий бой в апреле
  • Reuters

«Мы рассчитываем, что Пётр проведёт следующий поединок в апреле. Сейчас он — один из трёх претендентов на титул UFC. Это также Алджамейн Стерлинг и Жозе Алдо. Мы не теряем надежды получить шанс побороться за титул в следующем бою. Но если этого не произойдёт, то вполне вероятно, что Пётр подерётся с кем-то, кто, так же как и он, не получит шанса провести поединок за чемпионский пояс. Либо со Стерлингом, либо с Жозе Алдо. Также рассматривается вариант с Марлоном Мораесом», — цитирует Абдрахманова «Спорт-Экспресс».

Менеджер бойца добавил, что если Яну не удастся получить титульный бой, то его команда намерена добиться поединка за статус официального претендента на титул.

«Пётр — не из тех, кто будет сидеть и ждать шанса выйти на титульный бой. Он хочет выступать часто, быть активным. Так что мы рассчитываем, что Пётр подерётся в апреле — если не за титул, то хотя бы получит претендентский бой. В случае если не получится провести поединок с Сехудо, лично я предпочёл бы вариант с Мораесом. Сложно представить, что поединок между Петром и Марлоном получится скучным. Это очередная возможность ярко выступить и зарекомендовать себя с наилучшей стороны», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Ян устроил перепалку в Twitter с чемпионом UFC Сехудо.

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