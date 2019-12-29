Ян устроил перепалку в Twitter с чемпионом UFC Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян и обладатель двух поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо вступили в конфронтацию в социальных сетях.

«Назови моё имя, Генри Сехудо», — написал Ян в Twitter.

«Ты побил 41-летнего завершившего карьеру скейтбордиста. Я хочу драться с Жозе Алдо», — ответил Сехудо, намекнув на победу Яна над Юрайей Фэйбером.

«Бедный Генри расстроился, что я побил старика, которого он сам вызывал пару месяцев назад. Отполируй мой пояс, я иду», — заявил россиянин.

В настоящее время Ян занимает третье место в списке лучших бойцов легчайшего веса UFC.

Ранее первый тренер бойца UFC Яна рассказал о дебютных шагах спортсмена в ММА.