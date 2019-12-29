Ян устроил перепалку в Twitter с чемпионом UFC Сехудо
- Reuters
«Назови моё имя, Генри Сехудо», — написал Ян в Twitter.
«Ты побил 41-летнего завершившего карьеру скейтбордиста. Я хочу драться с Жозе Алдо», — ответил Сехудо, намекнув на победу Яна над Юрайей Фэйбером.
«Бедный Генри расстроился, что я побил старика, которого он сам вызывал пару месяцев назад. Отполируй мой пояс, я иду», — заявил россиянин.
В настоящее время Ян занимает третье место в списке лучших бойцов легчайшего веса UFC.
Ранее первый тренер бойца UFC Яна рассказал о дебютных шагах спортсмена в ММА.