Ян устроил перепалку в Twitter с чемпионом UFC Сехудо

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян и обладатель двух поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо вступили в конфронтацию в социальных сетях.
Ян устроил перепалку в Twitter с чемпионом UFC Сехудо
  • Reuters

«Назови моё имя, Генри Сехудо», — написал Ян в Twitter.

«Ты побил 41-летнего завершившего карьеру скейтбордиста. Я хочу драться с Жозе Алдо», — ответил Сехудо, намекнув на победу Яна над Юрайей Фэйбером.

«Бедный Генри расстроился, что я побил старика, которого он сам вызывал пару месяцев назад. Отполируй мой пояс, я иду», — заявил россиянин.

В настоящее время Ян занимает третье место в списке лучших бойцов легчайшего веса UFC.

Ранее первый тренер бойца UFC Яна рассказал о дебютных шагах спортсмена в ММА.

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