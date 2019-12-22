Первый тренер бойца UFC Яна рассказал о дебютных шагах спортсмена в ММА

Владислав Потатушкин признался, что всегда верил в то, что Петру Яну по силам выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Как-то к нам на тренировку по MMA зашёл один из боксёров. Это был Пётр Ян. Он удивил ещё на разминке — все специфические борцовские упражнения он делал правильно. Я сразу заметил у него отличный двигательный навык. Я всегда в него верил. Говорил ему: «Ты будешь драться в UFC». Он сам поначалу не верил, а затем пошли результаты. Он стал призером Кубка России по ММА, затем выиграл Сибирь по ММА, по грэпплингу начал выигрывать. В Бразилии были люди в шоке, когда я говорил, что Пётр всего несколько месяцев тренируется. Он моментально схватывал, легко повторяя то, что ему показывали. Думаю, дело ещё и в том, что он в детстве занимался акробатикой, ходил на тхэквондо. У него очень хорошая база, оттого он такой координированный», — приводит слова Потатушкина сайт «Матч ТВ».

В настоящее время Пётр Ян занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса UFC.

Ранее Ян выразил уверенность, что Нурмагомедов победит Фергюсона.