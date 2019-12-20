Ян уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона

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Российский боец UFC Пётр Ян высказал мнение о предстоящем поединке действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Ян уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона
  • Reuters

«Я думаю, что в этом поединке Хабиб одержит победу, не думаю, что Фергюсон сможет выиграть этот бой. Хабиб физически мощнее, контроль у него. Фергюсон — опасный соперник, ни в коем случае я его не недооцениваю, но я думаю, что Хабиб выиграет этот бой», — приводит слова Яна ТАСС.

Он подчеркнул, что важно, чтобы бой, который уже переносили четырежды, всё-таки состоялся.

«Главное, чтобы они здоровые подошли к этому поединку», — добавил российский боец.

Поединок с Фергюсоном пройдёт 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Этот бой станет для россиянина третьей защитой чемпионского титула и пятой попыткой сразиться с Фергюсоном.

Ранее Олег Тактаров выразил сомнения, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится.

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