Громковский рассказал о возможном выступлении Яна на турнире в России

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Вице-президент UFC по России Андрей Громковский поделился мнением относительно возможного выступления бойца легчайшего веса Петра Яна на одном из местных турниров в 2020 году.
Громковский рассказал о возможном выступлении Яна на турнире в России
  • globallookpress.com

«Я бы очень хотел, чтобы Пётр выступил в России. Надеюсь, звёзды сойдутся и нам это удастся. Это было бы потрясающе для российской аудитории», — сказал Громковский на пресс-конференции в Москве.

Ранее он рассказал о планах UFC в России на 2020 год.

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