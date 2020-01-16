Громковский рассказал о планах UFC в России на 2020 год

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Вице-президент UFC по России Андрей Громковский рассказал, какие планы по развитию бренда в стране поставлены на 2020 год.
Громковский рассказал о планах UFC в России на 2020 год
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«Мы планируем провести два турнира в 2020 году, развивать медийную составляющую через работу с партнёрами. Продолжаем популяризировать спорт. В конце февраля запустится первый в истории зал под брендом UFC Gym», — заявил Громковский на пресс-конференции в Москве.

Также он выразил надежду, что российские спортсмены покажут высокие результаты и станут примером для молодых людей, которые придут в ММА.

«У нас много планов, но пока назову только это», — добавил Громковский.

Ранее он прокомментировал оскорбления в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в проморолике телеканала РЕН ТВ к турниру UFC 246.

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