Громковский рассказал о планах UFC в России на 2020 год

Вице-президент UFC по России Андрей Громковский рассказал, какие планы по развитию бренда в стране поставлены на 2020 год.

«Мы планируем провести два турнира в 2020 году, развивать медийную составляющую через работу с партнёрами. Продолжаем популяризировать спорт. В конце февраля запустится первый в истории зал под брендом UFC Gym», — заявил Громковский на пресс-конференции в Москве.

Также он выразил надежду, что российские спортсмены покажут высокие результаты и станут примером для молодых людей, которые придут в ММА.

«У нас много планов, но пока назову только это», — добавил Громковский.

Ранее он прокомментировал оскорбления в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в проморолике телеканала РЕН ТВ к турниру UFC 246.