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Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе

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Российский боец ММА Александр Емельяненко в ночь на 21 января был задержан на базе отдыха «Спорт» в Анапе.
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе
  • globallookpress.com

Как сообщают «Кубанские новости», спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал неадекватное поведение. В отношении Емельяненко был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. На бойца наложен семидневный арест. Отмечается, что в Анапе он готовился к бою против Магомеда Исмаилова. Этот поединок запланирован на 3 апреля в Москве. Ранее Емельяненко-младший уже неоднократно попадал в различные скандальные ситуации и, кроме того, отбывал тюремный срок.

Также сообщалось, что Конор Макгрегор назвал Дональда Трампа одним из величайших президентов в истории США.

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