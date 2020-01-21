Макгрегор назвал Трампа одним из величайших президентов в истории США
- Reuters
«Феноменальный президент. Возможно, величайший в истории США. В любом случае один из величайших, поскольку он сидит на плечах многих удивительных гигантов, которые были до него. Это непростая задача. Невероятно. Поздравляю! И счастливого Дня Мартина Лютера Кинга», — говорится в обращении Макгрегора к президенту США в Twitter.
Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года. День Мартина Лютера Кинга отмечается в США каждый третий понедельник января.
Ранее боец ММА Эдуард Вартанян назвал победу Макгрегора недоработкой Дональда Серроне.