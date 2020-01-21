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Макгрегор назвал Трампа одним из величайших президентов в истории США

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Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поздравил президента США Дональда Трампа с годовщиной инаугурации, назвав одним из величайших руководителей в истории государства.
Макгрегор назвал Трампа одним из величайших президентов в истории США
  • Reuters

«Феноменальный президент. Возможно, величайший в истории США. В любом случае один из величайших, поскольку он сидит на плечах многих удивительных гигантов, которые были до него. Это непростая задача. Невероятно. Поздравляю! И счастливого Дня Мартина Лютера Кинга», — говорится в обращении Макгрегора к президенту США в Twitter.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года. День Мартина Лютера Кинга отмечается в США каждый третий понедельник января.

Ранее боец ММА Эдуард Вартанян назвал победу Макгрегора недоработкой Дональда Серроне.

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