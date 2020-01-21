Боец ММА Вартанян назвал победу Макгрегора недоработкой Серроне

Короткая ссылка
Известный боец Эдуард Вартанян прокомментировал победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

«Конор сделал то же самое, что и всегда, — пошёл вперёд. Ковбой даже не понял, что произошло. Серроне взял паузу, он не хотел тратить все силы сразу. Серроне ожидал, что будет пять раундов, думал, что постоит в клинче, найдёт себя и продолжит. С технической точки зрения победа Конора — это недоработка Серроне. Непонятно, чем он вообще занимался, каким был настрой на бой», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Макгрегор нокаутировал Серроне уже на 40-й секунде поединка. В следующем бою ирландец хотел бы сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что в UFC вспомнили дебютную победу Нурмагомедова восьмилетней давности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить