Боец ММА Вартанян назвал победу Макгрегора недоработкой Серроне

Известный боец Эдуард Вартанян прокомментировал победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

«Конор сделал то же самое, что и всегда, — пошёл вперёд. Ковбой даже не понял, что произошло. Серроне взял паузу, он не хотел тратить все силы сразу. Серроне ожидал, что будет пять раундов, думал, что постоит в клинче, найдёт себя и продолжит. С технической точки зрения победа Конора — это недоработка Серроне. Непонятно, чем он вообще занимался, каким был настрой на бой», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Макгрегор нокаутировал Серроне уже на 40-й секунде поединка. В следующем бою ирландец хотел бы сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что в UFC вспомнили дебютную победу Нурмагомедова восьмилетней давности.