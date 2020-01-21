В UFC вспомнили дебютную победу Нурмагомедова восьмилетней давности

В UFC решили вспомнить дебют Хабиба Нурмагомедова в рамках этой организации.

20 января 2012 года российский боец победил удушающим приёмом в третьем раунде иранца Камала Шалоруса. Видеонарезка лучших моментов этого поединка появилась в официальном Twitter UFC. В общей сложности Нурмагомедов провёл в промоушене 12 боёв и во всех одержал победу.

#OnThisDay in 2012... @TeamKhabib entered the Octagon for the first time 🇷🇺



➡️ Watch 1000s of more fights on @UFCFightPass! pic.twitter.com/uGMbujxGjC — UFC (@ufc) January 20, 2020

Ранее сообщалось, что глава UFC назвал возможное место проведения реванша Нурмагомедова и Конора Макгрегора.