В UFC вспомнили дебютную победу Нурмагомедова восьмилетней давности

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В UFC решили вспомнить дебют Хабиба Нурмагомедова в рамках этой организации.

20 января 2012 года российский боец победил удушающим приёмом в третьем раунде иранца Камала Шалоруса. Видеонарезка лучших моментов этого поединка появилась в официальном Twitter UFC. В общей сложности Нурмагомедов провёл в промоушене 12 боёв и во всех одержал победу.

Ранее сообщалось, что глава UFC назвал возможное место проведения реванша Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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