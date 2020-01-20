Глава UFC назвал возможное место проведения реванша Нурмагомедова и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал возможное место проведения реванша между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Это может быть лондонский «Уэмбли» — на бои Энтони Джошуа там собирались 90 тыс. человек. Или в Кардиффе, где есть стадион с крышей», — цитирует Уайта The Daily Mail.

Он также предположил, что местом проведения события, помимо Великобритании, могут стать американские города Даллас, Нью-Йорк или Лас-Вегас.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина. Следующий поединок Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

19 января Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.

Ранее Олег Тактаров выразил мнение, что до поединка Нурмагомедова с Фергюсоном не стоит говорить о возможном реванше россиянина с Макгрегором.