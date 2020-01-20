Глава UFC назвал возможное место проведения реванша Нурмагомедова и Макгрегора

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал возможное место проведения реванша между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Это может быть лондонский «Уэмбли» — на бои Энтони Джошуа там собирались 90 тыс. человек. Или в Кардиффе, где есть стадион с крышей», — цитирует Уайта The Daily Mail.

Он также предположил, что местом проведения события, помимо Великобритании, могут стать американские города Даллас, Нью-Йорк или Лас-Вегас.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина. Следующий поединок Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.

19 января Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. 

Ранее Олег Тактаров выразил мнение, что до поединка Нурмагомедова с Фергюсоном не стоит говорить о возможном реванше россиянина с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить