Слабые соперники и вызовы Гэтжи с Масвидалем: доводы в пользу отсрочки реванша Макгрегора с Нурмагомедовым

Бой с Дональдом Серроне оказался слишком скоротечным, чтобы понять, насколько Конор Макгрегор готов к потенциальному реваншу с Хабибом Нурмагомедовым за титул в лёгком весе. В связи с этим, прежде чем бросать вызов Нурмагомедову, ирландец может встретиться с Хорхе Масвидалем или Джастином Гэтжи, каждый из которых бросал ему вызов в прошлом. Кроме того, ввиду травмы Камару Усмана он получил шанс сразиться за временный пояс в полусреднем дивизионе и войти в историю как первый чемпион в трёх категориях.

На протяжении года бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором оставался одной из самых обсуждаемых тем в мире смешанных единоборств. Противостояние непримиримых оппонентов подогревалось жёсткими перепалками в социальных сетях и грубыми комментариями ирландца на пресс-конференциях, одна из которых состоялась в Москве. Но, если раньше руководство UFC предпочитало занимать нейтральную позицию, то после победы Ноториуса над Дональдом Ковбоем Серроне даже президент чемпионата Дана Уайт заявил о необходимости проведения ответной схватки.

Стоит отметить, что у UFC есть огромное количество причин в кратчайшие сроки организовать второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором. Во-первых, между спортсменами существует длительная история противостояния и конфликт, который не удалось разрешить с помощью первого боя. В свете новых подробностей о том, как проходила подготовка ирландца к сражению на турнире UFC 229, разница в классе между атлетами стала казаться не такой уж явной. Полное отсутствие рабочей этики и проблемы с алкоголем хоть и не стали достойным оправданием фиаско Конора, но заставили задуматься, каким мог быть исход, если бы он был предельно сконцентрирован и на 100% отдавался тренировкам.

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Во-вторых, несмотря на обилие классных бойцов, в лёгком весе отсутствует явный претендент на титул, если не считать Тони Фергюсона. На данный момент вторую строчку занимает Дастин Порье, который недавно уже имел шанс побороться за пояс, но с того момента ни разу не заходил в октагон. Есть Джастин Гэтжи, но его позиции в промоушене вызывают вопросы. Виной тому многочисленные отказы от схваток, о чём говорил Уайт. В UFC всегда всячески поощряли спортсменов, готовых в любой момент войти в клетку, пусть даже на коротком уведомлении, а глава чемпионата неоднократно говорил, что шанс всей жизни может прийти в любой момент и надо быть к этому готовым. Вследствие этого излишне избирательные атлеты частенько попадали в немилость, а развитие их карьер серьёзно осложнялось.

В-третьих, финансовый потенциал ответного поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором неисчерпаем. Первый вызвал небывалый ажиотаж, благодаря чему турнир UFC 229 установил рекорд по продажам платных трансляций в истории смешанных единоборств. Сражение за звание чемпиона в лёгком весе посмотрели 2,4 млн человек, что на 800 тыс. больше, чем предыдущее достижение. Стоит отметить, что ирландец приложил руку и к нему, а помог ему в этом Нейт Диас.

Судя по всему, поражение от Хабиба не смогло нанести серьёзный удар по популярности Конора. Турнир UFC 246 также стал объектом внимания огромного числа зрителей, что принесло Абсолютному бойцовскому чемпионату существенную прибыль. По информации MMA Fighting, было продано около 2 млн платных трансляций, что является невероятным результатом. Особенно учитывая тот факт, что оппонентом Макгрегора был хоть и заслуженный, но так и не достигший статуса суперзвезды Серроне, а остальной состав участников и вовсе был не самым сильным.

На основании этого можно сделать вывод, что с финансовой точки зрения реванш между россиянином и ирландцем является абсолютно логичным шагом. Однако в плане спортивной составляющей он является не лучшим вариантом для промоушена. Несмотря на доминирующее выступление и победу за 40 секунд, поединок с Ковбоем оставил слишком много вопросов.

Фактически, он не позволил составить представление ни о нынешней форме Макгрегора, ни о его способности биться в условиях полусредней весовой категории, ни об изменениях в его техническом арсенале. По большому счёту, из него можно лишь сделать вывод, что Серроне уже не соответствует элитному уровню и должен свыкнуться с ролью гейткипера (бойца, которого необходимо победить, чтобы пробиться в элиту).

Слабое выступление Дональда не дало возможности посмотреть на умение Конора защищаться от атак превышающего его в габаритах атлета, а также увидеть, способен ли он на равных соперничать с ним в клинче и партере. Несомненно, это вряд ли можно было считать достойной проверкой перед реваншем с Хабибом, но многие ожидали, что Ковбой постарается прижать визави к сетке, после чего стянуть на землю. На деле же его хватило лишь на не самый сильный и точный правый хай-кик.

Макгрегор уверял, что подошёл к этой дуэли в великолепной форме и провёл один из лучших тренировочных лагерей в карьере, но по 40 секундам невозможно сделать серьёзные выводы. Удалось ли ему лишить проблемы с выносливостью и так ли он хорош в борьбе, как говорил его тренер Диллон Дэнис, осталось загадкой.

Ввиду всего этого, ответная схватка с Нурмагомедовым кажется несвоевременной. Макгрегор по-прежнему не показал, что добился серьёзного прогресса и сможет составить чемпиону достойную конкуренцию. Конечно, требовать от него выиграть десять боёв подряд — это слишком, но ещё одно испытание явно не помешает. Если ирландец сможет повторить свой результат в битве с достойным соперником, ни у кого не останется сомнений в его кандидатуре.

Стоит отметить, что у UFC есть пара бойцов, победа над которыми способна снять все вопросы о состоятельности Макгрегора в качестве первого претендента на титул в лёгком весе. Конечно, одним из них является вышеназванный Гэтжи. Американец выиграл три последние битвы и находится в лучшей форме, чем когда бы то ни было. Кроме того, за последние несколько месяцев он неоднократно позволял себе не самые приятные слова в адрес ирландца и предлагал ему помериться силами.

Что касается Конора, то он получит в соперники не только второго номера рейтинга категории, но и всесторонне развитого атлета, способного стать для него испытанием как в стойке, так и в партере. Джастин славится именно бескомпромиссным стилем ведения боя на ногах, но способен доставить проблем и на земле. В молодости он выступал в первом дивизионе NCAA по борьбе.

Менее явным, но не худшим вариантом является встреча с Кевином Ли. Он также специализируется на грэпплинге и способен проверить навыки Макгрегора в этом аспекте, что так необходимо перед повторным боем с Нурмагомедовым. Говоря о денежном аспекте, не стоит сбрасывать со счётов Порье. На турнире в Абу-Даби он влюбил в себя множество болельщиков по всему миру, вследствие чего его поединок с Конором мог принести промоушену огромную денежную выгоду. Не стоит забывать, что они уже встречались в прошлом, а фанаты обожают длительные истории противостояний.

Однако наиболее приоритетным стоит называть поединок с Хорхе Масвидалем. За прошедший год он превратился из середняка полусреднего веса в одну из главных звёзд ММА в мире, что автоматически делает его битву с Макгрегором предельно логичной. Столкновение двух популярных бойцов обещает стать ярчайшим событием года в смешанных единоборствах и идеально подготовить почву для реванша с Нурмагомедовым. Победа над действующим обладателем звания «самого жёсткого ублюдка» (BMF) снова сделает Конора лицом спорта, вследствие чего его будущая дуэль с Хабибом сможет претендовать на звание самой ожидаемой не только в истории ММА, но и боевых искусств в целом.

При этом обстоятельства располагают UFC к организации именно этого сражения. По окончании шоу в Лас-Вегасе Уайт заявил, что следующим соперником Масвидаля станет чемпион в полусреднем весе Камару Усман, но тот получил травму и выбыл на неопределённый срок. Американец остался в подвешенном состоянии, но его менеджер Абе Кава предложил чемпионату организовать схватку за временный пояс между Хорхе и Конором. Учитывая сложившуюся ситуацию, не исключено, что матчмейкеры согласятся с предложением представителя американца. Возможная встреча с Нурмагомедовым состоится не раньше осени, что даёт Макгрегору достаточно времени на восстановление.

С точки зрения техники, бой с Масвидалем вряд ли станет для Макгрегора всесторонней проверкой. Хорхе предпочитает биться в стойке и практически не переходит в партер, что облегчит задачу Конору. Безусловно, избежать клинча ему вряд ли удастся, но отсутствие изнурительной борьбы повысит его шансы на успех. Тем не менее американец уже доказывал, что является сверхнепредсказуемым и опасным оппонентом, способным удивить даже самых искушённых профессионалов.

В случае победы над ним Макгрегор станет первым бойцом в истории UFC, выигравшим титулы в трёх разных дивизионах, что позволит ему вновь взобраться на Олимп чемпионата. После этого он будет вправе выбирать любого соперника, а руководство приложит все усилия, чтобы удовлетворить его прихоть. У Нурмагомедова не останется иного выбора, кроме как согласиться на встречу с ирландцем либо добровольно отдать пояс.