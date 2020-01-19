Глава UFC считает, что реванш Макгрегора и Нурмагомедова необходим
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«Послушайте, нужно говорить о том, что имеет смысл. Конор хочет боя с Хабибом. В этом много личного. Макгрегор одержим реваншем. Он знает, что тогда он не был готов на 100%», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Он отметил, что Нурмагомедов стал гораздо популярней после победы над Макгрегором в 2018 году, их реванш станет крупнейшим в мире.
«Этот бой имеет смысл, поединок за титул в лёгком весе. Нужно делать бой с Хабибом. Он также важен и для наследия Нурмагомедова. Если он победит Фергюсона, а потом победит Макгрегора, получится, что он побеждал лучших в истории», — добавил Уайт.
Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях.
Следующий бой Нурмагомедова состоится 18 апреля. В титульном бою он встретится с Тони Фергюсоном.
Ранее Серроне признался, что Макгрегор удивил его.