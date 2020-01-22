В Краснодарском краевом суде подтвердили арест Александра Емельяненко

Пресс-служба Краснодарского краевого суда подтвердила арест российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

«Это Анапский районный суд. Там, действительно, семь суток административного ареста — наказание за совершение административного правонарушения, часть первая статьи 20.1, это мелкое хулиганство», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что правонарушение было зафиксировано 21 января в 9 часов утра по мск.

При этом в ГУ МВД по Краснодарскому краю не комментируют данную информацию.

Ранее сообщалось, что задержание Емельяненко за пьяную выходку не помешает проведению его боя с Магомедом Исмаиловым.