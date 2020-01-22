В Краснодарском краевом суде подтвердили арест Александра Емельяненко

Короткая ссылка
Пресс-служба Краснодарского краевого суда подтвердила арест российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
В Краснодарском краевом суде подтвердили арест Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«Это Анапский районный суд. Там, действительно, семь суток административного ареста — наказание за совершение административного правонарушения, часть первая статьи 20.1, это мелкое хулиганство», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что правонарушение было зафиксировано 21 января в 9 часов утра по мск.

При этом в ГУ МВД по Краснодарскому краю не комментируют данную информацию.

Ранее сообщалось, что задержание Емельяненко за пьяную выходку не помешает проведению его боя с Магомедом Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить