В Краснодарском краевом суде подтвердили арест Александра Емельяненко
- РИА Новости
«Это Анапский районный суд. Там, действительно, семь суток административного ареста — наказание за совершение административного правонарушения, часть первая статьи 20.1, это мелкое хулиганство», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.
Отмечается, что правонарушение было зафиксировано 21 января в 9 часов утра по мск.
При этом в ГУ МВД по Краснодарскому краю не комментируют данную информацию.
Ранее сообщалось, что задержание Емельяненко за пьяную выходку не помешает проведению его боя с Магомедом Исмаиловым.