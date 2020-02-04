Странное поведение и шутки: как Емельяненко и Исмаилов подогревают интерес к своему бою

В сети появилось видео, на котором Александр Емельяненко, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Его оппонент по главному бою на турнире ACA 107 в Москве Магомед Исмаилов уверен, что скандально известный соотечественник продолжает его недооценивать. Как российские бойцы смешанного стиля готовятся к поединку — в материале RT.

Александр Емельяненко в очередной раз рискует стать фигурантом скандала. В сети появилось видео, на котором человек, очень похожий на известного бойца, в сопровождении женщины выходит из машины и направляется в сторону здания. Его поведение указывает на то, что он может находиться в состоянии алкогольного опьянения. По словам автора ролика, спортсмен приехал «прокапаться».

Схватка Емельяненко с Магомедом Исмаиловым назначена на 3 апреля, она пройдёт в рамках турнира ACA 107, который состоится в Москве. Как стало известно, данное шоу станет первым в серии Grandpower, которая будет отличаться звёздным составом участников. Так, в карде уже значатся экс-чемпион промоушена Эдуард Вартанян, а также бывшие бойцы UFC Руслан Магомедов, Магомед Бибулатов и Дезмонд Грин.

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Но не стоит исключать, что последние действия Емельяненко могут быть направлены именно на раскрутку его дуэли с Исмаиловым. Безусловно, происходящее вокруг него пока можно охарактеризовать как чёрный пиар, но это никогда ему не мешало. Александр не старался сглаживать углы и выставлять себя исключительно в положительном свете. Достаточно вспомнить его заявления, что его «репутации уже ничто не навредит».

Что бы ни сделал Емельяненко, это способствует увеличению ажиотажа вокруг его будущей битвы. Напомним, ранее он был задержан на семь суток в Анапе за мелкое хулиганство.

Всё это заставило фанатов вновь вспомнить о бойце и начать гадать, в каком виде он предстанет в апреле на турнире в Москве, а экспертов — осуждать его поведение. Но какими бы жёсткими ни были комментарии прославленного атлета ММА Сергея Харитонова и чемпиона Fight Nights Global Дмитрия Бикрёва, уровень ожиданий фанатов лишь растёт.

Кроме того, сам Емельяненко охотно подпитывает интерес публики, выкладывая ролики в Instagram и продолжая вести себя эпатажно. Так, он довольно оригинально прокомментировал историю со своим задержанием в Анапе, отметив, что не считает это чем-то из ряда вон выходящим. Александр пошутил над сложившейся ситуацией, вспомнив цитату из известного советского фильма.

«Здравствуйте, люди добрые. Выпустили меня. Ну что я? Выпил, похулиганил, подебоширил. Как в «Джентельменах удачи». Романтика. Выпил, подрался — в тюрьму», — заявил Емельяненко.

Кроме того, боец отметил, что «прекрасно» провёл время в тюрьме и заверил, что подобные происшествия никак не повлияют на проведение поединка с Исмаиловым.

«Спал, ел — ел, спал. Конечно, буду готовиться к бою. Ещё два месяца», — цитирует Александра телеканал «360».

Кроме того, сложившейся ситуацией пользуется и его оппонент. За последние годы Исмаилов стал одним из самых популярных отечественных бойцов ММА, чему поспособствовали не только девять побед в десяти боях, но и его умение работать с публикой. Магомед известен умением привлекать к себе внимание. Именно поэтому соотечественники очень часто вспоминают именно его имя, когда речь заходит о российском аналоге Конора Макгрегора.

Учитывая тот факт, насколько активно Исмаилов ведёт социальные сети, многие болельщики рассчитывали услышать его мнение о ситуации с Емельяненко в Анапе. Спортсмен не обманул ожиданий и опубликовал видеозапись, в которой предостерёг оппонента от недооценки.

«В последних своих постах выкладывал, как впахиваю, показываю своих высоких, больших, мощных спарринг-партнёров. Повыше, чем Емельяненко. Для чего я это делаю? Пытался замотивировать Александра, чтобы он готовился максимально серьёзно и ответственно. По всей видимости, он меня недооценивает. Думает: «Маленький, лысый, напихаю, накидаю и пойду дальше отдыхать». Но, Саша! Как до тебя достучаться, не знаю. Объясните человеку, что 3 апреля у него будет тяжёлая ночка. Ему нужно взять себя в руки и максимально ответственно подойти к противостоянию», — заявил средневес.

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Исмаилов также напомнил об избиении, которое Емельяненко устроил в нашумевшей схватке с Михаилом Кокляевым. Но отметил, что в отличие от пауэрлифтера, он является профессиональным бойцом ММА.

«Саша, я не Миша!». Настругаю, будет очень тяжёлая ночка. Настраивайся, подготовься к ней. Просто занеси свою задницу в клетку, донеси её туда. А там уже не важно, в каком она будет состоянии», — заключил Исмаилов.

При этом он также не оставил без внимание и выход оппонента на свободу. Исмаилов опубликовал забавный видеоролик, в котором призвал Емельяненко сосредоточиться на тренировках.

Таким образом, более чем за два месяца до назначенного срока поединок между Емельяненко и Исмаиловым уже можно смело назвать самым обсуждаемым событием в российском ММА. И не стоит сомневаться, что уже 7 февраля соперники могут удвоить уровень ажиотажа. Учитывая тот факт, что оба привыкли не лезть за словом в карман, пресс-конференция обещает быть насыщенной событиями и громкими заявлениями со стороны обоих.