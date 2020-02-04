«Удачный камбэк — это всегда красиво»: Дрозд о возвращении Мейвезера, допинговом деле Беспутина и укусе Редкача

Объединительный поединок между обладателями титулов в полутяжёлом весе боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться в 2020 году. Об этом в интервью RT заявил экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд. Он также прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом Александра Беспутина, поделился мнением о возможном возвращении Флойда Мейвезера — младшего и рассказал, как отреагировал на инцидент с укусом в бою между Иваном Редкачом и Дэнни Гарсией.

— Недавно российский боксёр Александр Беспутин был обвинён в употреблении запрещённых препаратов. Вас удивила эта новость?

— Да, безусловно. Комментировал его поединок с Раджабом Бутаевым, хорошо знаю и самого Александра, и его соперника. Никто не ожидал, что после боя всплывут подобные вещи. Насколько понимаю, сейчас ждут вскрытия пробы B, после этого будет принято решение. Странно, жалко... Подобные инциденты не красят спорт. Такого быть не должно. На данный момент уже известно, что за вещество попало в его организм, но каким образом — непонятно.

— Пока достоверно не известно, принимал ли Беспутин допинг на самом деле. В своё время за употребление запрещённых препаратов был ошибочно обвинён Александр Поветкин, но затем его оправдали. Насколько похожи эти ситуации?

— Не стал бы их сравнивать. В тот момент вокруг персоны Поветкина было странное волнение, к ней было внимание со стороны всех мировых организаций. Не знаю почему. Сейчас же всё проще, понятнее, подобного ажиотажа нет. Дождёмся вердикта Ассоциации по добровольному допинг-тестированию (VADA) и потом будем делать выводы.

Григорий Дрозд об обвинении Александра Беспутина в употреблении запрещённых препаратов

— В последнее время в боксе и ММА участились случаи, когда допинг попадает в организм атлетов вместе со спортивным питанием. Как избежать таких случаев?

— Это прямая ответственность самого боксёра и его команды. В ней должен находиться врач, прекрасно понимающий, что именно принимает спортсмен. Если нет уверенности, то можно провести тесты, проверить, находится ли данное вещество в списке запрещённых. Данный реестр очень часто обновляется, поэтому за этим необходимо следить. Таковы правила игры.

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— Вы считаете, у Беспутина есть шанс вновь восстановить своё доброе имя?

— Не думаю, что он его потерял. На мой взгляд, это технический момент. В целом нельзя сказать, что это единичный случай. На этом часто спотыкаются многие спортсмены. Необходимо сделать выводы и двигаться дальше.

— Говоря о скандалах... Ещё один эпизод произошёл в схватке между Дэнни Гарсией и Иваном Редкачом, в ходе которой украинец попытался укусить соперника. Как можно оценить подобное поведение?

— Для меня это смешная история. С помощью этого уж точно не получится победить. Даже Майку Тайсону такое не удавалось. Ещё один курьёз в истории профессионального бокса. Не более того.

— Год назад подобное произошло в поединке Кэша Али и Дэвида Прайса. Что это — попытка вывести соперника из себя или проявление несдержанности?

— Это потеря контроля над своими эмоциями. Подобное происходит в моменты безысходности, осознания безнадёжности своего положения. В такие моменты спортсмен как будто не понимает, что же ещё может сделать.

— В вашей карьере были подобные инциденты?

— Я сам никого не кусал, но и со мной подобное не случалось.

— За свои действия Редкач лишился гонорара и получил дисквалификацию на год. Справедливое наказание?

— Если в регламенте за подобное нарушение правил установлено соответствующее наказание, то вопросов быть не может. Безусловно, использовать запрещённые приёмы немного некрасиво.

— Как бороться с подобными проявлениями неспортивного поведения?

— Такие вещи случаются. Когда ты заходишь в ринг, ты должен быть готов на 250%. Как говорил мой тренер: «Гриша, если ты посёкся, то это твоя вина. Вовремя не уклонился». Удары головой или локтем тоже являются запрещёнными, но их надо уметь предугадывать.

— Какие самые вопиющие проявления неспортивного поведения вам встречались за время вашей карьеры?

— В своё время в США произошла одна история во время спаррингов. Там люди настраиваются на них, как на настоящую битву. Безусловно, ты боксируешь в шлеме, но бьёшь в полную силу. Мне несколько раз умышленно били в пах, но я жёстко за это наказывал.

Григорий Дрозд о неспортивном поведении на ринге

— Возвращаясь к спортивным событиям, расскажите, какие поединки вам интересно было бы увидеть в 2020 году?

— Хотелось бы посмотреть бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. На мой взгляд, он имеет все шансы состояться. Кроме того, интересно противостояние Александра Усика и Энтони Джошуа, но не думаю, что оно произойдёт в 2020-м.

— Некоторое время назад Флойд Мейвезер — младший заявил о своём возвращении на ринг. Как думаете, 42-летний американец способен выступать на прежнем уровне?

— Хорошо отношусь к Флойду. Его возвращение — хорошая история. Если камбэк проходит удачно, то это всегда очень красиво и памятно, если нет — грустно.

— На ваш взгляд, он поставит перед собой задачу вновь завоевать титул чемпиона мира?

— Не думаю, что ему будет интересно вновь стать лучшим боксёром в своей весовой категории, развивать данный вид спорта. На мой взгляд, это возможность заработать хорошие деньги. Не более того. Но очень многие фанаты бокса хотят увидеть Флойда в ринге. Могу заверить, что обязательно посмотрю его следующую схватку. Мне будет интересно.