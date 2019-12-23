«Без права на обжалование»: Федерация бокса России на полтора года дисквалифицировала двух судей боя Кудряшов — Пейсар

Федерация бокса России на полтора года дисквалифицировала двух судей, которые обслуживали бой в первом тяжёлом весе между Дмитрием Кудряшовым и Вацлавом Пейсаром. В нём россиянин одержал победу по очкам раздельным решением. В федерации сочли работу судей неудовлетворительной и отстранили от работы без права на обжалование. Между тем сам Кудряшов признал, что выглядел не лучшим образом, а промоутер спортсмена Андрей Рябинский прямо заявил, что его подопечный заслуживал поражения.

«Неудовлетворительная работа»

Прошедшие выходные получились не самыми удачными для российских боксёров. В Красноярске бои провели сразу два известных отечественных атлета — Денис Лебедев и Дмитрий Кудряшов. Первый потерпел поражение от Табисо Мчуну и заявил о намерении окончательно завершить карьеру, а второй одержал крайне спорную победу над Вацлавом Пейсаром.

Двое судей из трёх неожиданно отдали Кудряшову первенство, притом что он, по мнению большинства болельщиков и экспертов, выглядел намного хуже соперника. А спустя всего несколько дней после боя жёсткий вердикт в отношении арбитров, принявших неоднозначное решение, вынесла Федерация бокса России. ФБР дисквалифицировала Ираклия Малазонию и Семёна Стахеева на полтора года.

«Во исполнение вердикта апелляционной комиссии департамент профессионального бокса Федерации бокса России дисквалифицирует судей Ираклия Малазонию и Семёна Стахеева на полтора года без права на обжалование. Основанием является неудовлетворительная работа при вынесении решения на поединке Кудряшов — Пейсар», — гласит сообщение, размещённое на официальном сайте ФБР.

Домашнее судейство — достаточно распространённая проблема для мирового профессионального бокса, а в Красноярске она, по мнению многих, проявилась особенно ярко. На протяжении всего поединка Пейсар был активнее и лучше Кудряшова и нанёс гораздо больше точных ударов.

Единственный момент, который, в принципе, позволил Дмитрию претендовать на победу, — нокдаун в четвёртом раунде. 34-летний уроженец Волгодонска донёс до челюсти соперника правый короткий боковой и едва не завершил бой досрочно. Но Пейсар сумел восстановиться и в дальнейшем вновь навязал россиянину свой бокс.

Казалось, после такого Кудряшову будет сложно рассчитывать на успех, но двое судей неожиданно присудили ему победу. Причём если один насчитал практически равные баллы — 95:94, то второй увидел достаточно серьёзное преимущество Дмитрия — 97:92. Третий рефери отдал предпочтение Пейсару — 92:97.

«Дима добросовестно провёл бой, а судьи решили ему подыграть»

При этом сам Кудряшов после боя не скрывал, что недоволен собой, хотя и радовался тому, что у него остались силы после проведённых на ринге десяти раундов. Экс-претендент на титул чемпиона мира сделал это впервые в карьере.

«После того как отправил соперника в нокдаун, сам не понял, что хотел сделать. Надеялся закончить бой эффектно, но в таких случаях ничего не получается. Тренеры правильно подсказывали, что нужно работать серийно, но характер — он внутри, от него никуда не деться. Я победил, сделал нокдаун, прошёл всю дистанцию поединка, сделал то, что нужно сейчас, и силы остались. Но собой недоволен. Можно было эффектнее провести бой. Но раз вышло так, значит, так надо. Это здорово, что я проверил себя», — приводит слова Кудряшова ТАСС.

Чуть позже в социальных сетях Дмитрий высказался и о работе судей в ответ на критику подписчиков, но попытался максимально дистанцироваться от арбитров.

«Дорогие друзья и поклонники бокса, хочу прокомментировать сегодняшний бой.

Я не судья и не принимаю решения за судей. Сам считаю, что недостаточно сделал для победы. P.S. Не серчайте, ребята, и помните, драться не умею, но очень люблю. Всем мира и добра», — написал спортсмен.

Ещё более красноречивым оказалось заявление Андрея Рябинского, президента промоутерской компании «Мир бокса», которая ведёт дела Кудряшова. По его мнению, россиянин уж точно не заслуживал победы. Однако промоутер обвинил во всём судей и подчеркнул, что своим решением они лишь оказали его клиенту медвежью услугу.

«Я Диму очень уважаю. Он достойный человек и крутой боксёр, но бой он проиграл. И то, что делают судьи… Они просто оказывают ему медвежью услугу. Повторюсь, Кудряшов — честный и достойный парень, а тут получилось, что он стал частью нехорошего обмана. Дима добросовестно провёл бой, а судьи решили ему подыграть. Наверное, можно было дать ничью. Хотя, откровенно говоря, Дима бой проиграл. Но, конечно, он тут ни при чём», — цитирует Рябинского Sport24.

Перспективы Кудряшова: бой в Ростове-на-Дону и уход в ММА

Несмотря на то что победу у Кудряшова уже никто не отберёт и она останется в его активе, дальнейшие перспективы боксёра выглядят достаточно туманно. Ещё два года назад он принимал участие во Всемирной боксёрской суперсерии и в четвертьфинале в титульном бою проиграл Юниеру Дортикосу.

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После этого россиянин одержал две победы, но в июне текущего года техническим нокаутом уступил южноамериканцу Илунге Макабу. Далее последовал скандальный бой с Пейсаром. Теперь Кудряшову придётся очень постараться, чтобы доказать болельщикам, что он ещё способен побороться за титул чемпиона мира. По словам боксёра, следующий бой он проведёт весной в Ростове-на-Дону.

«Думаю, в следующий раз выступлю весной. Знаю, что хотят организовать вечер бокса в Ростове, буду в нём участвовать. Что скажу болельщикам? Очень благодарен людям, которые со мной», — рассказал Кудряшов в интервью, размещённом на странице промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

При этом не исключено, что экс-претендент на титул чемпиона мира решится на переход в ММА и попробует свои силы в смешанных единоборствах. Недавно Кудряшов заявил, что в будущем с радостью согласится на такое предложение. Однако он также подчеркнул, что намерен продолжать карьеру в боксе, пока у него будут варианты.

Федерация бокса России не в первый раз за текущий год вынесла жёсткое решение. Так, в сентябре ФБР наказала трудовыми работами участников конфликта в Екатеринбурге. Там прямо во время чемпионата мира между отечественными участниками турнира возникла потасовка.

Президент федерации Умар Кремлёв назвал данный случай «исключительным», а поведение боксёров «недопустимым».

«Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксёрским залам в своём регионе», — приводит слова функционера пресс-служба ФБР.