Двое судей боя Кудряшова с Пейсаром получили дисквалификацию на 1,5 года
- © Илья Наймушин
- РИА Новости
«Во исполнение вердикта апелляционной комиссии департамент профессионального бокса Федерации бокса России дисквалифицирует судей Ираклия Малазонию и Семёна Стахеева на 1,5 года без права на обжалование. Основанием является неудовлетворительная работа при вынесении решения на поединке Кудряшов — Пейсар», — гласит сообщение Федерации бокса России.
Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей, несмотря на преимущество чеха на протяжении встречи.
Ранее сообщалось, что в Красноярске прошёл вечер бокса с участием российских звёзд.