Двое судей боя Кудряшова с Пейсаром получили дисквалификацию на 1,5 года

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Двое из трёх боковых судей поединка между российским боксёром Дмитрием Кудряшовым и представителем Чехии Вацлавом Пейсаром были дисквалифицированы за неудовлетворительную работу.
Двое судей боя Кудряшова с Пейсаром получили дисквалификацию на 1,5 года
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«Во исполнение вердикта апелляционной комиссии департамент профессионального бокса Федерации бокса России дисквалифицирует судей Ираклия Малазонию и Семёна Стахеева на 1,5 года без права на обжалование. Основанием является неудовлетворительная работа при вынесении решения на поединке Кудряшов — Пейсар», — гласит сообщение Федерации бокса России.

Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей, несмотря на преимущество чеха на протяжении встречи.

Ранее сообщалось, что в Красноярске прошёл вечер бокса с участием российских звёзд.

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