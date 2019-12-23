Двое судей боя Кудряшова с Пейсаром получили дисквалификацию на 1,5 года

Двое из трёх боковых судей поединка между российским боксёром Дмитрием Кудряшовым и представителем Чехии Вацлавом Пейсаром были дисквалифицированы за неудовлетворительную работу.

«Во исполнение вердикта апелляционной комиссии департамент профессионального бокса Федерации бокса России дисквалифицирует судей Ираклия Малазонию и Семёна Стахеева на 1,5 года без права на обжалование. Основанием является неудовлетворительная работа при вынесении решения на поединке Кудряшов — Пейсар», — гласит сообщение Федерации бокса России.

Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей, несмотря на преимущество чеха на протяжении встречи.

Ранее сообщалось, что в Красноярске прошёл вечер бокса с участием российских звёзд.