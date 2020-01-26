Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя

Украинец Иван Редкач укусил своего соперника, американца Дэнни Гарсию, во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Эпизод, оставшийся без внимания рефери, произошёл в десятом раунде.

По словам Гарсии, украинец, перед тем как укусить его, произнёс: «Майк Тайсон», и отметил, что даже успел подумать, не придётся ли ему потом накладывать швы.

@DannySwift said RedKach said Mike Tyson when he got bit by RedKach 😂😂 pic.twitter.com/3V0Y6FDtfc — Tarrance Johnson ♏ (@The_RightCall) January 26, 2020

Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой 31-летнего американца единогласным решением судей — 118:110, 117:111, 117:111.

Таким образом, Гарсия стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет его соотечественник Эррол Спенс.

Ранее сообщалось, что Джошуа высказал мнение, что Фьюри лишит Уайлдера титула.