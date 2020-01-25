Джошуа считает, что Фьюри лишит Уайлдера титула

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям четырёх организаций британец Энтони Джошуа сделал прогноз на поединок между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и обладателем пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером.

«Думаю, Фьюри победит Уайлдера. Если он был настолько близок к победе в первом бою, то в реванше своего точно не упустит. Люди говорят, что Фьюри выиграл первый поединок, но на самом деле это спорный вопрос. Надеюсь, он сумел набрать форму после трёх лет простоя. Если ему удалось избавиться от ржавчины, то он должен победить. В первом поединке победа была близко. Фьюри способен одержать победу над Деонтеем Уайлдером», — цитирует Джошуа BoxingNews24.

Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. В первом их поединке была зафиксирована ничья.

Ранее сообщалось, что утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера.