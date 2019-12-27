Утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри посредством социальных сетей подтвердил дату реванша с обладателем титула чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером.

Фьюри опубликовал постер к бою в своём Instagram. Бой пройдёт 22 февраля в Лас-Вегасе.

Первый поединок между этими боксёрами завершился вничью. Фьюри выигрывал по очкам, но дважды оказался в нокдауне.

Ранее Джошуа назвал приоритетного соперника.