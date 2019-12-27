Утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри посредством социальных сетей подтвердил дату реванша с обладателем титула чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером.
- © Chris Farina/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Фьюри опубликовал постер к бою в своём Instagram. Бой пройдёт 22 февраля в Лас-Вегасе.
Первый поединок между этими боксёрами завершился вничью. Фьюри выигрывал по очкам, но дважды оказался в нокдауне.
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