Утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера

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Британский тяжеловес Тайсон Фьюри посредством социальных сетей подтвердил дату реванша с обладателем титула чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером.
Утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера
  • © Chris Farina/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Фьюри опубликовал постер к бою в своём Instagram. Бой пройдёт 22 февраля в Лас-Вегасе.

Первый поединок между этими боксёрами завершился вничью. Фьюри выигрывал по очкам, но дважды оказался в нокдауне.

Ранее Джошуа назвал приоритетного соперника.

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