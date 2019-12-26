Джошуа назвал приоритетного соперника

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по четырём версиям Энтони Джошуа заявил, что для него приоритом является встреча с обладателем пояса по версии Всемирного боксёрского совета, американцем Дионтеем Уайлдером.

«Теперь у меня снова есть четыре титула. Так что Деонтей Уайлдер, владеющий поясом по версии WBC — мой приоритет. С тех пор как я вернул титулы, прошло лишь пару недель, у меня даже не было шанса подумать о том, кто станет моим следующим соперником», — цитирует британца Boxingnews24.

В следующем поединке Уайлдер встретится с соотечественником Джошуа, Тайсоном Фьюри. Что касается самого британца, то ему, скорее всего, придётся провести обязательную защиту одного из своих титулов.

Ранее сообщалось, что Джошуа может лишиться одного из титулов.