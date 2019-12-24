Джошуа может лишиться одного из титулов

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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям четырёх организаций Энтони Джошуа может из-за конфликта между ними лишиться одного из чемпионских поясов.
Джошуа может лишиться одного из титулов
  • globallookpress.com

Всемирная боксёрская организация (WBO) и Международная боксёрская федерация (IBF) не могут договориться относительно следующего соперника британца. По линии WBO обязательным претендентом является украинец Александр Усик, а по IBF — болгарин Кубрат Пулев.

«Буду зол, очень бы этого не хотелось, ведь так тяжело собрать и удержать эти пояса. Потерять титул из-за регламента было бы неприятно. Хотя я знаю, что если и потеряю один пояс, то смогу вернуть его», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры.

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