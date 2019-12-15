Владимир Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко предложил своим поклонникам выбрать для него оппонента.
Владимир Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры
  • © REUTERS / Andrew Couldridge

«Позвольте мне развлечь вас, вы можете поставить лайк или не делать этого», — написал Кличко, прикрепив голосование в Twitter. Украинец в качестве потенциальных соперников выбрал Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Первые двое являются действующими чемпионами мира.

В настоящее время лидирует вариант с Фьюри, наиболее привлекательным для поклонников Кличко выглядит поединок с Джошуа. Украинец в последних двух боях в профессиональной карьере проиграл обоим британцам.

Ранее сообщалось, что американец Лопес нокаутировал Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

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