Американец Лопес нокаутировал Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе

Короткая ссылка
Американский боксёр Теофимо Лопес одержал победу нокаутом над ганцем Ричардом Комми в бою за титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в лёгком весе.
Американец Лопес нокаутировал Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе
  • Reuters

Поединок прошёл в Нью-Йорке и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Лопес одержал 15-ю победу на профессиональном ринге и стал чемпионом IBF в лёгком весе.

Теперь Лопес проведёт бой с Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. 

Ранее сообщалось, что американский боксёр Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона WBO в полусреднем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить