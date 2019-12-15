Американец Лопес нокаутировал Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе

Американский боксёр Теофимо Лопес одержал победу нокаутом над ганцем Ричардом Комми в бою за титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в лёгком весе.

Reuters

Поединок прошёл в Нью-Йорке и завершился техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Лопес одержал 15-ю победу на профессиональном ринге и стал чемпионом IBF в лёгком весе. Теперь Лопес проведёт бой с Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Ранее сообщалось, что американский боксёр Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона WBO в полусреднем весе.