Харитонов назвал Александра Емельяненко позором MMA

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов раскритиковал другого представителя MMA, Александра Емельяненко, после его освобождения из СИЗО.

«Все говорят: «Саша выпил, с кем-то подрался, его задержали, семь суток ареста». Для людей веселье: опять Сашу задержали. То подрался, то в машине пьяный. Люди хохочут и обсуждают, какой Саша — плохой или хороший», — сказал Харитонов в эфире «Матч! Боец».

По его мнению, люди так относятся к ситуации с Емельяненко, пока сами не сталкиваются с подобными проблемами. Он также считает, что каждому стоит поставить себя на место человека, пострадавшего от Емельяненко.

«Это позор ММА. Позор нашему спорту. Для меня спортсмен, который занимается ММА, — это порядочный человек. Да, я тоже не святой, тоже могу выпить. Но у меня никогда не сносит крышу. А если у тебя сносит крышу, то выпей где-то за городом», — добавил Харитонов.

Он также выразил недовольство тем, что Емельяненко в глазах общественности остаётся положительным героем.

Емельяненко был арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство на базе отдыха «Спорт» в посёлке Супсех под Анапой.

Ранее Александр Емельяненко сравнил себя с героем советского кинофильма.