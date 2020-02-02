Гонорар в $100 млн и приглашение на ринг: как реванш Нурмагомедова и Макгрегора вновь стал главной темой в UFC

Хабибу Нурмагомедову предлагают в Саудовской Аравии гонорар в $100 млн за проведение боя-реванша с Конором Макгрегором. Об этом заявил менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Али Абдель-Азиз. При этом представитель спортсмена отметил, что россиянин больше склоняется к поединку с Флойдом Мейвезером, а также посоветовал ирландцу сразиться с Джастином Гэтжи. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт выразил уверенность в проведении ответной схватки, а глава Федерации бокса России Умар Кремлёв признался, что хочет организовать их встречу на ринге.

Намерения Уайта

Проведение реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором вновь становится самым обсуждаемым событием в мире смешанных единоборств. Победа над Дональдом Серроне заставила руководство UFC снова поверить в ирландца и начать с удвоенной силой раскручивать ответный поединок с россиянином. Причём более активно ведут себя не сами спортсмены, а глава промоушена Дана Уайт, успевший неоднократно заявить о возможности его организации.

В частности, президент UFC признался, что вторая битва между Нурмагомедовым и Макгрегором входит в планы организации и должна состояться осенью. Причиной того является проведение чемпионского боя Хабиба с Тони Фергюсоном, а также необходимость набрать форму после празднования Рамадана. Как известно, Хабиб следует традициям и очень сильно ограничивает себя в пище в этот период, что неизменно ведёт к снижению уровня готовности.

«Сентябрь, октябрь или ноябрь», — заявил Уайт ESPN, отвечая на вопрос об ориентировочной дате боя между Нурмагомедовым и Макгрегором.

При этом он отметил, что планы с большой вероятностью могут измениться. Сам Макгрегор не намерен ждать так долго и хочет ещё раз войти в октагон уже в ближайшие месяцы. Как признавался сам экс-чемпион в двух весовых категориях, в его планах провести три сражения в 2020 году, что идёт вразрез со стратегией Уайта.

«Конор говорит, что не хочет так долго ждать. Не знаю, какой ещё бой может сейчас иметь значение. С другой стороны, с Конором не угадаешь. Его потому и любят, что никогда не знаешь, о ком он скажет: «Слушайте, хочу теперь сразиться вот с этим парнем!» Причём речь может идти о другом дивизионе или о чём угодно. С ним не соскучишься», — добавил Уайт.

Некоторое время назад казалось, что ответная схватка так и останется несбыточной надеждой фанатов ирландца. Сам россиянин продолжал упорно отрицать возможность организации встречи, а Уайт либо занимал его позицию, либо уходил от ответа. Но, как сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг, последние события полностью изменили расстановку сил, а слово Нурмагомедова внезапно потеряло в весе.

«Я спросил у Даны: «Неужели Нурмагомедов собирается делать то, что ему говорят?» На что он ответил: «Он примет этот бой». Уайт также сказал, что их первый поединок стал самым крупным денежным событием в истории UFC. Потому реванш будет ещё больше. Но сначала Хабиб подерётся с Тони в апреле, после чего наступит Рамадан, так что он возьмёт небольшой перерыв», — цитирует Биспинга BJPenn.com.

Многомиллионный интерес

С учётом того, что Нурмагомедов неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в ближайшее время, намерение Уайта во что бы то ни стало вновь столкнуть его с Макгрегором кажется вполне очевидным. На данный момент ни одна из возможных дуэлей ни принесёт UFC столько прибыли, сколько реванш между двумя представителями лёгкого дивизиона. Даже возможная схватка Хабиба с Жоржем Сен-Пьером и Конора с Хорхе Масвидалем вряд ли вызовет настолько сильный ажиотаж.

Однако команда россиянина продолжает упорно отрицать возможность встречи с ирландцем и называет неприоритетным этот вариант. Так, менеджер бойца Али Абдель-Азиз признался, что осознаёт уровень интереса к этому событию, но намерен вести переговоры в другом направлении.

«Знаю некоторых людей из Саудовской Аравии, которые уже сейчас готовы заплатить Хабибу $100 млн за бой с Конором. Там есть люди, готовые отдать столько же за поединок Нурмагомедова с Мейвезером. Если выбирать из них, то больше шансов на то, что мы предпочтём Флойда. Но это сейчас не имеет значения. Наиболее важно то, что ему предстоит встреча с Фергюсоном. Думаю только об этом. Все остальные разговоры нужно отбросить в сторону. Главное — победить Тони», — заявил Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Менеджер в очередной раз отметил, что не считает Макгрегора заслуживающим реванша с Нурмагомедовым, заявив, что тот не может просить о подобном после победы над 36-летним соперником.

«Если он хочет драться за пояс, то должен встретиться с Джастином Гэтжи, Исламом Махачевым. С молодыми бойцами, которые идут на смену. Победа Макгрегора над Серроне меня не впечатлила. Да, это было хорошее выступление, но этого не хватит для получения реванша с Нурмагомедовым», — заключил Абдель-Азиз.

Такого же мнения придерживается отец отечественного бойца Абдулманап Нурмагомедов. По его мнению, Макгрегор не имеет никаких оснований для повторной встречи с его сыном, а желание организации продиктовано финансовой выгодой.

«Что означает слово «реванш»? Это когда чемпион проигрывает случайно или раздельным решением. Но он сдался! Для Даны Уайта это имеет смысл для заработка денег. А для спортивной составляющей этот бой не имеет никакой ценности. $100 млн за бой? Сумма может быть совсем другой», — заявил Нурмагомедов-старший в эфире YouTube-канала Fight Nights Global TV.

Встреча на ринге

Однако желание публики увидеть второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором настолько велико, что менеджеру вряд ли удастся уберечь Хабиба от второй встречи с Конором.

«Интересно было бы организовать бой не Нурмагомедова против Мейвезера, а Хабиба против Конора, но по правилам бокса. Это будут равные права, хотел бы сделать такой поединок. Предложил бы им такой вариант. Всё-таки бокс — это культура спорта, это выше, чем UFC и MMA. Бокс — король единоборств», — сказал глава Федерации бокса России Умар Кремлёв.

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При этом не исключено, что Макгрегор успеет вернуться на ринг и до встречи с Нурмагомедовым. На протяжении нескольких недель глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум всеми силами продвигает его двухматчевое противостояние с Теренсом Кроуфордом и не намерен сбавлять обороты.

«Конор Макгрегор — хороший спортсмен, но он не боксёр. Он боец ММА. Но давайте проверим. Они (с Кроуфордом. — RT) могут провести бой в октагоне, а через три месяца сразиться на боксёрском ринге. Пусть октагон будет первым. Не хочу, чтобы они думали, будто мы дурака валяем. Кроуфорд — очень серьёзный соперник и не понаслышке знаком с борьбой. Он не Флойд Мейвезер, который великолепен на ринге, но вряд ли справится в клетке. Я считаю, Теренс — борец мирового уровня. Так что пусть они сразятся. Думаю, это будет мощно», — цитирует Арума BoxingScene.

В стороне не остался и сам Кроуфорд. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе выразил уверенность, что может в кратчайшие сроки подготовиться к схватке с Макгрегором. При этом он добавил, что ирландцу больше стоит беспокоиться за его навыки в стойке.

«Это будет интересно. У него хорошие удары ногами, он сильный. Я буду должен подготовить себя к этому, но чувствую, что всё будет в порядке», — заключил Кроуфорд.