Будущее Макгрегора, подготовка Нурмагомедова к бою с Фергюсоном и новый соперник Махачева: что обсуждают в мире UFC

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум предложил Конору Макгрегору сразиться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом. Между тем сам ирландец после триумфа в бою с Дональдом Серроне заявил о желании провести третий поединок с Нейтом Диазом. Тем временем Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к схватке с Тони Фергюсоном, а его отец Абдулманап назвал имя будущего соперника Ислама Махачева.

Будущее Макгрегора в ММА

Конор Макгрегор триумфально совершил своё возвращение в октагон и за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне в поединке в рамках полусреднего веса. Как предполагал сам ирландец, благодаря этому успеху у него появилось множество вариантов продолжения карьеры, над которыми ему предстоит поразмыслить в ближайшее время. Обсуждалась и возможная дуэль с Хорхе Масвидалем, и возвращение в лёгкий вес для сражения с Хабибом Нурмагомедовым, но это далеко не весь список.

Как заявил сам Макгрегор, он рассматривает возможность проведения очередной битвы с Нейтом Диазом. Именно американец нанёс ему первое поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате, когда «задушил» его на турнире UFC 196. Та схватка стала для ирландца дебютной в рамках полусредней весовой категории и обнажила его проблемы с выносливостью. Тем не менее Конор правильно воспринял этот неудачный опыт, сделал выводы и спустя пять месяцев взял реванш.

«Давай, Нейтан, погнали, брат. Бой номер три», — цитирует ирландца MMA Fighting.

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Стоит отметить, что Макгрегор никогда не отказывался от идеи завершения трилогии с Диазом, но раньше для этого не было подходящего момента. Сначала помешал его поход за титулом в лёгком весе, затем — боксёрский бой с Флойдом Мейвезером — младшим, а после — ожесточённая вражда с Хабибом Нурмагомедовым. Стоит отметить, что сейчас положение дел не изменилось и встреча также кажется маловероятной.

Причина в том, что победа в ней не принесёт Конору никаких дивидендов. В настоящий момент Нейт имеет в пассиве серию из двух поражений подряд и располагается на восьмом месте в рейтинге полусреднего веса. Это сражение интересно лишь с финансовой точки зрения: оно способно привлечь к экранам множество фанатов, но не приблизит ирландца к поясу.

Что касается лёгкой весовой категории, то здесь у него есть возможность подраться с Джастином Гэтжи и Дастином Порье. В отличие от дуэли с Диазом, поединки с этими оппонентами имеют гораздо большее значение в соревновательном плане, ведь эти двое входят в топ-5 рейтинга лёгкого веса. Кроме того, оба довольно давно не появлялись в клетке, так что битву можно было бы организовать уже весной.

Несмотря на тот факт, что Гэтжи имеет в активе серию из трёх побед, Порье располагается выше в табели о рангах. Как считает сам Дастин, это является достаточным аргументом для проведения их реванша с Макгрегором. В сентябре 2014 года ирландцу потребовалось всего 106 секунд, чтобы отправить визави в нокаут.

«Номер два и номер три? Давай сделаем это ещё раз», — написал Порье, подчеркнув, что готов драться в лёгком, полусреднем или промежуточном весе.

Вызов от Арума

При этом сам Макгрегор неоднократно признавался, что не собирается ставить крест на своей боксёрской карьере. По его словам, поражение от Мейвезера не убавило у него желания выступать в ринге, подтверждением этому стали слухи о встрече с легендарным Мэнни Пакьяо. Как сообщил ирландец, на данный момент схватка не утверждена, но переговоры продолжаются.

Тем не менее известный промоутер Боб Арум считает Пакьяо не лучшим кандидатом в соперники Макгрегора. Глава компании Top Rank признался, что хотел бы увидеть сражение ирландца с бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, а ныне обладателем пояса в полусредней категории Теренсом Кроуфордом. Он заявил, что именно американец обладает борцовскими навыками, поэтому способен биться как в ринге, так и в октагоне.

«Макгрегор говорит о поединке с Мейвезером и Пакьяо. Но я хочу, чтобы он сразился с Кроуфордом. Сначала по правилам ММА, а потом по правилам бокса. Думаю, у Теренса есть борцовский опыт, поэтому от боя в смешанных единоборствах он не откажется. Эта идея появилась в последние пару дней, и мы постараемся договориться об этом с Даной Уайтом», — цитирует Арума BoxingNews24.

Как признавался сам Макгрегор, ранее в подобном формате должна была пройти его двухматчевая дуэль с Мейвезером, но непобеждённый боксёр отказался биться в октагоне. При этом Кроуфорд уже выразил готовность войти в клетку.

«Дана Уайт, мне готовить мои перчатки для ММА?» — написал прославленный боксёр в Twitter.

Тем временем легендарный спортсмен, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя считает, что боксёрам и бойцам ММА стоит воздержаться от проведения кроссовер-боёв.

«Это разные виды спорта. Каждый должен заниматься своим делом. Например, если Макгрегор снова выйдет против Мейвезера, то исход будет тот же. Всё будет по-старому. И это не потому, что Конор плохо показывает себя в UFC. Напротив, он великолепен. Но и Мейвезер, в свою очередь, очень хорош в боксе», — заявил Де Ла Хойя BoxingScene.

Подготовка Нурмагомедова

Если Макгрегор всё же решит воздержаться от очередной эпопеи с переходом в бокс, самым вероятным продолжением карьеры для него станет поход за титулом в лёгком весе. Фанаты по всему миру предвкушают реванш с Нурмагомедовым, который вполне может состояться осенью 2020 года. Правда, для этого Хабибу необходимо провести третью защиту в схватке с Тони Фергюсоном.

Орёл уже начал подготовку к 29-му поединку по правилам ММА, о чём сам сообщил в социальной сети. Действующий чемпион опубликовал видеозапись с тренировки и обратился к соискателям трофея.

«Король никуда не уходил и не собирается. Скажите им, что я иду», — написал Нурмагомедов.

Многие эксперты и болельщики считают Фергюсона единственным бойцом в мире, способным победить Нурмагомедова. За него говорят непредсказуемый стиль ведения боя, характер и серия из 12 побед подряд. Однако отец Хабиба уверен, что его сын вновь возьмёт верх.

«Стал ли Тони сильнее? Для меня важно, что Хабиб никогда не был слабее. Он никогда не пропускал столько ударов, он мощнее, более атакующий и доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Но нельзя сказать, что американец сдал за эти годы. В этом случае он бы проиграл, а такого не было», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Чемпионат».

При этом отец чемпиона в очередной раз жёстко прошёлся по Макгрегору. Ранее он уже говорил, что его сын согласится провести реванш с ирландцем только за $100 млн, а теперь заявил, что противостояние Макгрегора с Дональдом Серроне носило договорной характер.

«Разве вы не подозреваете? Вы всё понимаете — ещё и лучше, чем я. Это не бой, а муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерётся Серроне. Это даже не было похоже на поединок. UFC надо было вернуть Конора. А за счёт чего? Нужна была победа», — добавил Нурмагомедов-старший.

Новый противник Махачева

Кроме того, Абдулманап назвал имя оппонента ещё одного своего воспитанника. По его словам, следующим соперником Ислама Махачева станет Карлос Диего Феррейра, который расправился с Энтони Петтисом на турнире UFC 246. «Они подерутся на турнире в Бразилии. Когда это будет? Честно говоря, не знаю. Пока нет этих подробностей», — заявил Нурмагомедов-старший.

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На данный момент в расписании промоушена значится лишь один турнир в Бразилии, который должен состояться 14 марта в столице страны. Также ходят слухи, что в мае промоушен организует в стране шоу UFC 250, но его проведение придётся на празднование Рамадана, что практически исключает участие в нём Махачева.

Для Ислама эта схватка обещает стать крайне важной. Бразильца можно смело назвать сильнейшим оппонентом в карьере россиянина и его прямым конкурентом за место в десятке сильнейших дивизиона. Победа над Петтисом вознесла Феррейру на 11-е место рейтинга, в то время как Махачев располагается лишь на 14-м. И это с учётом того, что в активе обоих атлетов значится по шесть побед подряд.

Этой дуэли добавляет принципиальности и тот факт, что Феррейру можно смело назвать грозой россиян. В 2019 году он дважды бился с российскими бойцами и оба раза брал верх. В феврале он победил Рустама Хабилова, а в сентябре разобрался с Майрбеком Тайсумовым. Примечательно, что схватка состоялась на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где также выступал Махачев.