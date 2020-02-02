Менеджер: есть люди, готовые заплатить Нурмагомедову за бой с Макгрегором $100 млн

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что в Саудовской Аравии готовы заплатить его клиенту $100 млн за реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я знаю некоторых людей из Саудовской Аравии, которые уже сейчас готовы заплатить $100 млн Хабибу за бой с Конором. Там есть люди, готовые заплатить $100 млн за бой Нурмагомедова с Флойдом Мейвезером», — сказал менеджер на YouTube-канале TMZ.

При этом он отметил, что с большей вероятностью команда Нурмагомедова выберет бой с американским боксёром. Тем не менее, по его словам, сейчас для россиянина нет ничего важнее поединка с Тони Фергюсоном.

«Я думаю только об этом. Все остальные разговоры нужно отбросить в сторону. Главное — победить Тони», — добавил Абдель-Азиз.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. Следующим соперником Нурмагомедова является Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегору условие для реванша.