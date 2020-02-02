Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегору условие для реванша

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландец Конор Макгрегор заслужит реванш с его клиентом только в случае победы над более сильным соперником.

«Конор не может просить титульного боя после того, как побил 36-летнего соперника. Если он хочет драться за пояс, он должен встретиться с Джастином Гэтжи, Исламом Махачевым. С молодыми бойцами, которые идут на смену», — сказал менеджер на YouTube-канале TMZ.

По его словам, его не впечатлила победа Макгрегора над Дональдом Серроне. Он отметил, что ирландец хорошо выступил, но этого недостаточно для реванша с Нурмагомедовым. Абдель-Азиз также подчеркнул, что на данный момент россиянину стоит лучше сфокусироваться на предстоящем поединке с Тони Фергюсоном.

«Если Макгрегор хочет драться с Хабибом, пусть побьёт Гэтжи. Он должен выиграть значимый поединок», — добавил Абдель-Азиз.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. Следующим соперником Нурмагомедова является Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

Ранее отец Нурмагомедова высказался о возможном реванше своего сына с Макгрегором.