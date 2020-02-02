Отец Нурмагомедова о возможном реванше с Макгрегором: это имеет смысл для заработка денег

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном реванше своего сына с ирландцем Конором Макгрегором.

«Что означает слово «реванш»? Это когда чемпион проигрывает случайно или раздельным решением. Но он сдался! Для Даны Уайта это имеет смысл для заработка денег. А для спортивной составляющей этот бой не имеет никакой ценности. $100 млн за бой? Сумма может быть совсем другой», — сказал Нурмагомедов-старший в интервью на YouTube-канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее сообщалось, что Умар Кремлёв хотел бы организовать боксёрский поединок Нурмагомедова с Макгрегором.