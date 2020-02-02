Кремлёв хотел бы организовать боксёрский поединок Нурмагомедова с Макгрегором

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о желании организовать боксёрский поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Кремлёв хотел бы организовать боксёрский поединок Нурмагомедова с Макгрегором
  • Reuters

«Интересно было бы организовать бой не Хабиба против Флойда Мейвезера, а Хабиба против Конора, но по правилам бокса. Это будут равные права, я хотел бы сделать такой поединок. Предложил бы Нурмагомедову и Макгрегору такой вариант. Всё-таки бокс — это культура спорта, это выше, чем UFC и MMA. Бокс — король единоборств», — заявил Кремлёв.

Ранее он заявил, что боксёры не видят смысла ехать на Олимпиаду без флага и гимна.

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