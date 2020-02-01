Кремлёв: боксёры не видят смысла ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал об итогах обсуждения на Всероссийском боксёрском форуме вопроса выступления на летней Олимпиаде 2020 года в Токио под нейтральным флагом.

«Принципиального решения нет, но мы обсуждали ту позицию, которую спортсмены озвучивали, которую федерация поддержала. Если руководство страны скажет, что надо ехать, значит, поедем. А так наше личное мнение — нет смысла ехать на Игры. Единогласно ли оно? Да, единогласное. Какой смысл ехать без флага и гимна?» — заявил Кремлёв.

Он отметил, что у боксёров в таком случае будет возможность выйти в профессионалы и начать зарабатывать, не теряя при этом времени.

«Учитывая такое отношение… Это всё равно давление, когда говорят про допинг в России. Знаете, может, даже судьи уже будут действовать против России. Но мы верим в ребят, они сейчас поедут на отбор, а после него уже будет принято решение о поездке на Игры», — добавил глава федерации.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что бой Бетербиева пройдёт на стадионе «Зенита».