Бой Бетербиева пройдёт на стадионе «Зенита»

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев в августе проведёт бой на «Газпром Арене» — стадионе футбольного клуба «Зенит».
Бой Бетербиева пройдёт на стадионе «Зенита»
  • Reuters

По словам представителя пресс-службы Федерации бокса России, которые передаёт ТАСС, бой Бетербиева возглавит августовский боксёрский вечер, который планируется провести на стадионе.

Следующий бой Бетербиева состоится в канадском Квебеке 28 марта. Соперником 35-летнего россиянина станет представитель Китая Мэн Фаньлун. На кону поединка будет стоять пояс IBF.

На счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.

Ранее сообщалось, что в команде Сергея Ковалёва не рассматривают проведение боя в России.

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