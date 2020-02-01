Бой Бетербиева пройдёт на стадионе «Зенита»
- Reuters
По словам представителя пресс-службы Федерации бокса России, которые передаёт ТАСС, бой Бетербиева возглавит августовский боксёрский вечер, который планируется провести на стадионе.
Следующий бой Бетербиева состоится в канадском Квебеке 28 марта. Соперником 35-летнего россиянина станет представитель Китая Мэн Фаньлун. На кону поединка будет стоять пояс IBF.
На счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.
Ранее сообщалось, что в команде Сергея Ковалёва не рассматривают проведение боя в России.