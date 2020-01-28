«Говорят, что нет мест»: почему UFC отказывается подписывать российских легковесов

Абсолютный бойцовский чемпионат временно приостановил подписание контрактов с российскими спортсменами лёгкого веса. Об этом заявил один из топ-бойцов промоушена ACA Эдуард Вартанян. По его словам, это может быть связано как с высоким уровнем конкуренции, так и с отсутствием свободных мест — в этом дивизионе числятся около 140 спортсменов. Почему UFC не расширяет представительство россиян в категории до 70 кг — в материале RT.

На протяжении последних месяцев российские бойцы лёгкого веса не могут заключить контракт с UFC. По словам одного из топ-спортсменов ACA Эдуарда Вартаняна, с подобной проблемой столкнулся он сам, а также несколько его коллег. При этом в качестве причины называется отсутствие свободных мест в дивизионе, в котором уже насчитывается около 140 атлетов.

За последние годы UFC всерьёз обозначил желание активно развиваться на отечественном рынке. Для достижения этой цели в стране были организованы шоу серии Fight Night, начал работу офис промоушена, был открыт тренировочный зал UFC Gym, а также подписано большое количество спортсменов. Абсолютный бойцовский чемпионат даже заключил эксклюзивное соглашение с M-1 Global, чтобы отладить процесс «поставки» главных российских талантов, но при этом активно принимал представителей других организаций. Так, в нём оказались экс-чемпионы ACA (ранее — ACB) Забит Магомедшарипов, Пётр Ян и Аскар Аскаров.

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В результате за последние полтора года Россия проделала путь от страны со считаным количеством бойцов в UFC до одного из трёх центров воспитания звёзд смешанных единоборств. На сегодняшний день под эгидой промоушена успели выступить 38 отечественных спортсменов, что является третьим показателем в истории чемпионата. Выше оказались лишь Бразилия (90), которая считается одним из прародителей ММА, и США (248).

Учитывая темпы развития, можно было смело предполагать, что в ближайшие годы число россиян в UFС будет увеличиваться в геометрической прогрессии, что приведёт к организации в стране первого крупного турнира уровня PPV. Но в мире ММА появилась информация, что руководство промоушена решило не форсировать события.

Как заявил боец ACA Эдуард Вартанян, в настоящее время в UFC введён своеобразный мораторий на подписание российских бойцов. По его словам, целый ряд отечественных атлетов лёгкой весовой категории готовы подписать контракт с организацией, но та временно не рассматривает их кандидатуры.

«Сейчас многие российские бойцы лёгкого веса не могут найти точки соприкосновения с UFC. В организации заявляют, что нет мест. Так мне сказал мой менеджер. В результате приходится ждать», — рассказал Вартанян RT.

На данный момент лёгкий вес является одним из самых любимых россиянами. Помимо действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова, в нём числятся шесть представителей РФ, включая 14-й номер рейтинга Ислама Махачева. Но, как считает Вартанян, именно это может быть причиной того, что UFC не хочет увеличивать число отечественных спортсменов в дивизионе.

«В этой весовой дерётся много соотечественников. Возможно, из-за этого и не подписывают больше. Всего здесь выступают около 140 человек. Конкуренция очень большая. При этом в других категориях дела обстоят иначе. Например, тяжеловесу или девушке-бойцу гораздо проще попасть в UFC», — отметил атлет.

Безусловно, лёгкий дивизион UFC уже давно считается одним из самых насыщенных и конкурентных в промоушене. Достаточно отметить, что именно в нём выступают Нурмагомедов, Макгрегор, Фергюсон, Порье, Гэтжи и другие звёзды чемпионата. Из-за этого даже нахождение в десятке сильнейших можно считать огромной заслугой, что отлично подтверждает положение Махачева. И это при том, что в его активе значится серия из шести побед подряд.

Для сравнения можно рассмотреть ситуацию в наилегчайшем весе. Лишь трое представителей топ-10 имеют в активе серии минимум из двух побед: три раза подряд выиграл первый номер Джозеф Бенавидез, по два — его будущий соперник в бою за вакантный титул Дейвисон Фигейредо и Рожерио Бонторин. Последний не потерпел ни одного поражения в четырёх схватках подряд, но лишь две из них прошли под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата.

На фоне этого шестое место Аскарова уже не кажется чем-то невероятным. Ввиду полного отсутствия конкуренции он всего за четыре месяца сумел проделать путь от дебютанта до одного из претендентов на титул. И это при том, что он сумел справиться лишь с Тимом Эллиоттом, в то время как его битва с Брэндоном Морено завершилась вничью.

Но если для наилегчайшего веса это обычное положение дел, то в лёгком представить такое практически невозможно. Так, первое место занимает Фергюсон с серией из 12 побед подряд, а в топ-15 не попадают Бенеил Дариуш и Дрю Добер. Иранец не уступал в трёх последних схватках, а американец два раза подряд выиграл досрочно.

Помимо высочайшей конкуренции, на решение руководства UFC могли повлиять последние результаты россиян в октагоне. Безусловно, четвёрка в лице Нурмагомедова, Магомедшарипова, Яна и Волкова продолжает подтверждать своё право находиться в элите, но другие не так успешны. Можно вспомнить домашний турнир в Москве, где хозяева уступили в семи из 11 боёв с иностранцами. Правда, лёгкого веса эти неудачи практически не коснулись, ведь единственным представителем дивизиона был Александр Яковлев. 35-летний ветеран никогда не входил в число сильнейших, поэтому его третье поражение в четырёх поединках вряд ли кого-то удивило.

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Не стоит исключать, что в руководстве промоушена могли серьёзно задуматься о целесообразности столь обширной экспансии россиян в UFC, с учётом того, что многие из них неспособны на равных конкурировать с соперниками. В стране не проводятся шоу калибра Dana White’s Contender Series или The Ultimate Fighter, из-за чего уровень контроля качества может быть ниже. Возможно, именно поэтому в организации нередко оказывались спортсмены не самого высокого уровня. Яркий пример — полутяж Дмитрий Смоляков, который потерпел три досрочных поражения и стал объектом насмешек Даны Уайта.

Тем не менее наличие списка из 140 атлетов не говорит о том, что россияне не смогли бы найти себе место в числе сильнейших. Помимо того же Вартаняна, в организации вряд ли затерялись бы другие лидеры ACA в лице Абдул-Азиза Абдулвахабова, Али Багова и Хусейна Халиева. Каждый из них обладает огромным опытом успешных выступлений, а первые двое и вовсе входят в топ-65 лучших бойцов дивизиона в мире по версии Tapology. Поэтому есть все основания полагать, что они заслужили право находиться в крупнейшем промоушене планеты.

На данный момент сложно понять, насколько временной является мера по увеличению представительства россиян в лёгком весе UFC. Не исключено, что уже спустя несколько месяцев промоушен проведёт плановое сокращение и отсеет спортсменов с сериями поражений, после чего пригласит к себе сильнейших отечественных бойцов. Если ростер данной категории действительно настолько раздут, дополнительные подписания могут сделать ситуацию ещё более тяжёлой. Многие атлеты будут вынуждены подолгу ожидать следующего боя, что может негативно сказаться на их карьерах.