«На 90% уверен, что Тони не соперник Хабибу»: Халиев о бое Нурмагомедова с Фергюсоном и возвращении Макгрегора

Тони Фергюсон не сможет оказать достойного сопротивления Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом в интервью RT заявил бывший обладатель пояса ACA в категории до 70 килограммов Хусейн Халиев. Спортсмен также ответил, считает ли договорным поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне, оценил перспективы ирландца в полусреднем весе, а также рассказал, почему его самого не интересует карьера в Абсолютном бойцовском чемпионате.

— С момента вашего последнего поединка с Али Баговым на турнире ACA 99 прошло четыре месяца. Чем сейчас занимаетесь?

— Готовлюсь к операции. Ещё в начале прошлого года у меня были диагностированы разрывы мениска и крестообразной связки. Это произошло ещё перед первой датой нашего боя с Баговым, который должен был пройти в марте в Краснодаре.

— На какое число назначена операция?

— На 5 февраля. Период восстановления составит около пяти месяцев.

— Травма тяжёлая. Как быстро планируете вернуться в клетку?

— Обычно бойцы выступают уже через полгода после подобных операций. Так что через три месяца начну нагружать ногу. Займусь общей физической подготовкой, а потом перейду к полноценным тренировкам.

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— Значит, планируете выступить в этом году?

— Конечно, хотелось бы провести как минимум одну схватку. В идеале два поединка подряд, но это зависит от решения руководства ACA. Намерен выступить как в лёгком, так и в полусреднем весах.

— В последнее время российские бойцы переняли опыт западных коллег и стали активно бросать вызовы друг другу. Не хотели бы обратиться к кому-либо из возможных соперников?

— Сейчас модно вызывать на бой Александра Емельяненко…

— Но там место уже занято Магомедом Исмаиловым…

— Да, поэтому придётся обратиться к Бобу Саппу (смеётся). Он здоровый. Подрался бы с ним. На самом деле, нет особых кандидатов. Разве что Олег Багов. Не хотел бы ныть и оправдывать выступление травмой, но в последней битве не смог себя показать. В первом же раунде сломал ребро, вследствие чего не мог полноценно выложиться.

— Считаете, что не уступили бы Багову, если бы были здоровы?

— Проиграл ему не потому, что я хуже. Просто на это была воля Всевышнего. В первом раунде было видно, что превосхожу его физически. Без особых проблем поднимался из партера, сам проводил тейкдауны. Просто немного недооценил его, отнёсся слишком несерьёзно.

— Багов сейчас как раз перешёл в полусредний вес. Можно ли сказать, что ваше желание вернуться в эту категории связано с этим?

— Мне было бы интересно сразиться с Баговым в полусреднем весе.

— В прошлом году в ACA были случаи, когда бойцы отказывались драться со своими друзьями или теми, кто исповедует с ними одну религию. В ответ на это руководство ACA заявило о намерении бороться с подобными случаями. Как вы к этому относитесь?

— Каждый имеет право делать то, что хочет. Если кто-то с этим не согласен, могут штрафовать.

— Что заставило вас поменять отношение к возможному бою с Баговым?

— Изначально не хотел об этом говорить... До того поединка у нас были не братские, но тёплые дружеские отношения. После него неоднократно пытался ему дозвониться, но он перестал выходить на связь. Такое впечатление, что до битвы он общался, потому что боялся меня, а как выиграл, так и перестал считать меня равным.

— Если бы этого недопонимания не произошло, вы бы не настаивали на реванше?

— Нет, в этом случае он был бы мне не нужен. Но сейчас хочу провести с ним ответный поединок. Доказать, что результат того боя был большой ошибкой. Очень рад, что он поднялся в полусредний вес.

— Сейчас в ростере ACA есть боец, с которым вы бы ни за что не согласились биться?

— Мой брат-близнец Хасан. В принципе, это относится ко всем бойцам из России — не хочется сражаться с соотечественниками. Но приходится делать это, ведь тебя узнают только тогда, когда ты дерёшься с россиянами.

— Если бы руководство ACA поставило ультиматум: либо схватка с Хасаном, либо увольнение из промоушена, что бы выбрали?

— Мы дважды встречались с братом в финалах чемпионатов России по рукопашному бою, но всегда договаривались. Сначала сам отдал ему победу, потом он вернул должок. Во многом из-за этого поначалу мы выступали в разных видах спорта: я отправился в ММА, а он — в кикбоксинг.

— Бойцу легче биться с тем, кого он уважает, либо выходить против спортсмена, с которым у него не самые тёплые отношения?

— Когда напротив тебя стоит друг, не всегда получается использовать весь свой арсенал и возможности. Понимал это даже во время боя с Али, ведь не вкладывался в удары, не сжимал кулак. В целом у меня было больше возможностей нанести ему серьёзный ущерб.

— В середине января вернулся боец, который обожает устраивать конфликты с соперниками ещё до выхода в октагон. Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд, но многие назвали бой договорным…

— Эти разговоры прекратятся, а победитель останется. Заявлять о подобном — удел критиков. Уверен, если бы Серроне одержал быструю победу, говорили бы то же самое.

— Вас когда-нибудь обвиняли в подобном?

— Был похожий случай в схватке с Шамилем Завуровым. Тогда тоже многие говорили, что бой был куплен. Там был тяжёлый нокаут, о постановке не шло и речи. Понимаю, когда об этом говорят, если соперник не защищал себя или слишком быстро сдался, но не в подобных моментах.

— На ваш взгляд, Макгрегор может быть замешан в подобных делах?

— Не думаю. По уровню он выше Серроне. Он становился чемпионом в двух весовых категориях, не думаю, что схватка была договорной. Макгрегор лучше. Он бы всё равно взял верх.

— Как до боя, так и во время выхода в октагон Макгрегор вёл себя иначе, нежели раньше, стал более уважителен. Он повзрослел и эпатаж остался в прошлом?

— Дело в том, что Нурмагомедов успокоил его. После поражений необходимо сначала вернуться на былой уровень, а уже потом говорить, что хочется. Например, сейчас сам не могу делать громкие заявления, ведь уступил в последней схватке. Сейчас его слова не будут воспринимать всерьёз. Если он победит Хабиба или станет чемпионом в другом весе, то вновь примется за старое. Это же деньги, людям это нравится.

— В сентябре 2018 года вы записали видеообращение к Макгрегору, в котором призвали его вести себя аккуратнее и отвечать за свои слова. Как вы думаете, это передали ирландцу?

— Как бы то ни было, это было не напрасно. Я сказал, что рано или поздно ему придётся ответить за свои слова — в клетке или за её пределами. В истории UFC ни разу не было того, что произошло после боя Нурмагомедова с Макгрегором. Так или иначе, Кавказ ответил ему на оскорбления. Зубайра и Абубакар ударили его, Хабиб уничтожил его в октагоне.

— Вы призывали его раскаяться в содеянном. Не считаете, что его отказ от треш-тока и изменения в поведении произошли именно по этой причине?

— Поживём — увидим. В своё время он своими разговорами поднял не только себя, но и ММА в целом. Надо отдать ему должное, благодаря Конору все бойцы стали зарабатывать больше. Если ты молчишь, то ты никому не интересен. С одной стороны, есть мой старший брат Адам, который не любит работать на публику, а с другой — Магомед Исмаилов. Он медийная личность, очень хороший парень и любит делать шоу. Поэтому он сейчас на вершине.

— Вы бы смогли вести себя подобным образом?

— Да, мне бы тоже это пошло, но я нахожусь в такой команде, где нельзя болтать лишнего. Исмаилова же ничего не сдерживает.

— В апреле Магомеду предстоит бой с Александром Емельяненко. Кому отдадите предпочтение?

— Исмаилов — фаворит. Он быстрее, у него лучше борьба. Тяжеловесы не успеют увидеть его проход в ноги — настолько он быстр.

— Дана Уайт заявил о необходимости проведения реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым. Вы согласны с президентом UFC?

— Не знаю, кому это интересно. Первый бой прошёл «в одну калитку». Вплоть до четвёртого раунда Макгрегор хорошо чувствовал себя, но всё равно проиграл в каждой из пятиминуток.

— А дуэль Нурмагомедова с Фергюсоном вам интересна?

— Да, но исключительно из-за разговоров вокруг него. На 90% уверен, что Тони — не соперник Хабибу. У него не было таких оппонентов, которые могут бороться на протяжении пяти раундов.

— Тем не менее в его послужном списке значится победа над базовым борцом — Кевином Ли…

— Это подобие Хабиба, но он устал уже во втором раунде. Нурмагомедов же способен выдерживать всю дистанцию. Он очень уверен в своей борьбе, что позволяет ему хорошо чувствовать себя и в стойке. В то же время его оппоненты нервничают, ведь могут в любой момент пропустить тейкдаун. Из-за этого они вынуждены пятиться назад. Это происходило как с Макгрегором, так и с Эдсоном Барбозой.

— При этом в первом раунде он обычно затягивал оппонентов в борьбу, заставлял их уставать, после чего уже поднимался в стойку…

— Именно. У ударников мышцы работают немного иначе. После пяти минут напряжённой борьбы они уже не способны бить с такой же силой, поэтому начинают уступать и в ударной технике. Сейчас в UFC нет бойца лёгкого веса, способного превзойти Нурмагомедова в борьбе.

— Макгрегор признался, что пил на протяжении всей недели перед боем с Нурмагомедовым. Как думаете, это правда или попытка оправдать неудачу?

— Если он действительно пьянствовал, значит, он не настолько психологически устойчив, как считает. Возможно, он начал пить, чтобы мысленно абстрагироваться от боя.

— Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший заявил, что Нурмагомедов обладает высокими навыками в боксе, а по силе удара и вовсе превосходит Макгрегора. Согласны?

— Сильный удар может быть даже у человека, который не занимается боевыми искусствами. Необходимо, чтобы он был поставлен. Возьмём нас с Хасаном. Возможно, я бью сильнее, но у него он тяжелее, потому что он оттачивал его.

— Какой он у Макгрегора и Нурмагомедова?

— У Конора — поставленный удар, у Хабиба — нет. Да, он умеет выбрасывать их, но не более. Ирландец же способен нокаутировать соперников.

— Как вы оцениваете переход Макгрегора в полусредний вес?

— Он хороший ударник, думаю, Макгрегор сможет добиться успеха там. Безусловно, в этой категории выступают и более физически развитые спортсмены, но у него есть шанс. Главное, чтобы ему не попался второй Хабиб.

— Чемпионом в полусреднем весе является Камару Усман. Чем не версия Хабиба?

— Тогда Макгрегору лучше бежать из полусреднего веса. Усман — тот же Хабиб, только потяжелее. Лично знаком с ним, тренировались вместе в K-Dojo. Хороший, добрый парень.

— Тем не менее с его аккаунта в Twitter поступали угрозы и оскорбления в адрес самого Макгрегора и его девушки. Как вы думаете, он мог писать такое?

— Не настолько хорошо его знаю. Судя по первому впечатлению, не сказал бы, что он на такое способен.

— Сейчас много говорят о возможном поединке между Макгрегором и Масвидалем. Хорхе можно назвать удобным соперником для Конора?

— Много спарринговался с ним в American Top Team. Мы увиделись с ним на тренировке после схватки с Рустамом Хабиловым, трудностей он мне не доставил. Сделал ему подсечку, после чего он порвал связки. На тот момент сказал бы, что он удобен для Макгрегора. Учитывая его прогресс, сложно предсказать исход.

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— Несколько месяцев назад вы говорили, что не заинтересованы в переходе в UFC. Ваша позиция не изменилась?

— Раньше я хотел попасть туда, знал, что могу спокойно выступать на том уровне. Мне предлагали перейти в полулёгкий дивизион, но я тогда бился в полусреднем, такой вариант меня не заинтересовал. А затем желание отправиться туда ослабело.

— Почему?

— В последнее время туда берут не из-за таланта, а из-за хайпа. Тех, кто лучше болтает, у кого больше подписчиков в Instagram. Не удивлюсь, если UFC подпишет Анджелину Джоли — просто потому, что она знаменитость.

— Представим, что UFC проводит очередной бой в России. Им нужен боец лёгкого или полусреднего веса на замену, и промоушен обращается к вам. Какой гонорар нужно предложить, чтобы вы согласились войти в октагон?

— Дело не в деньгах. Если руководство ACA скажет мне: «Вперёд», то я могу подраться и бесплатно. Не думаю, что сейчас нахожусь в том положении, чтобы запрашивать какие-то определённые гонорары.

— Какая бы сумма вас устроила?

— Та, которую получаю в ACA.

— Если бы была возможность сразиться с одним из бойцов UFC прямо сейчас, кого бы выбрали?

— Макгрегора, выиграл бы у него. Для меня Конор — удобный соперник. Хотя и Багов был таковым, но я уступил ему. Это не говорит о том, что точно выиграю, но факт есть факт.