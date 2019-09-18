Бойцы Багов и Халиев встретятся на турнире АСА 99 в Москве

Российские бойцы Али Багов и Хусейн Халиев проведут бой за чемпионский пояс организации в лёгком весе.

27 сентября в Москве на «ВТБ-Арене» состоится турнир ACA 99. Главным поединком вечера станет бой за титул чемпиона в лёгком весе между Али Баговым и Хусейном Халиевым.

Также в рамках основного карда турнира пройдут поединки Магомед Исмаилов — Артём Фролов, Расул Мирзаев — Шамиль Шахбулатов и третий поединок россиянина Алексея Полпудникова и казаха Амана Оспанова.

Ранее сообщалось, что британские зоозащитники возмущены борьбой Хабиба Нурмагомедова с медведем.