Бойцы Багов и Халиев встретятся на турнире АСА 99 в Москве

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Российские бойцы Али Багов и Хусейн Халиев проведут бой за чемпионский пояс организации в лёгком весе.
Бойцы Багов и Халиев встретятся на турнире АСА 99 в Москве
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27 сентября в Москве на «ВТБ-Арене» состоится турнир ACA 99. Главным поединком вечера станет бой за титул чемпиона в лёгком весе между Али Баговым и Хусейном Халиевым.

Также в рамках основного карда турнира пройдут поединки Магомед Исмаилов — Артём Фролов, Расул Мирзаев — Шамиль Шахбулатов и третий поединок россиянина Алексея Полпудникова и казаха Амана Оспанова.

Ранее сообщалось, что британские зоозащитники возмущены борьбой Хабиба Нурмагомедова с медведем.

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