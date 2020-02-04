Стагнация в дивизионе и страх перед Драго: почему UFС не может найти соперника для Волкова

Российский боец UFC Александр Волков по прозвищу Драго не может найти себе соперника. Как заявил сам седьмой номер рейтинга тяжеловесов, в настоящее время он проводит тренировки в Таиланде и ждёт, когда руководство промоушена назовёт ему дату следующего боя. Тем временем сложная ситуация в дивизионе практически лишила россиянина шанса сразиться с лучшими спортсменами, а встреча с представителями второй половины топ-15 не представляет для него особого интереса. Кто и почему отказывается биться с Волковым — в материале RT.

Российский боец Александр Волков продолжает поиск оппонента для следующего поединка в UFC. В настоящее время спортсмен тренируется в Таиланде и надеется в скором времени узнать имя нового визави.

«Чувствую, что месяц сборов в Таиланде пошёл мне на пользу. Очень основательно проработали ударную технику и специальную выносливость. Жду от UFC соперника, сейчас я готов к любому вызову», — написал Волков на своей странице в Instagram.

При этом ранее менеджер спортсмена Иван Банников заявил, что ситуация с поиском противника довольно сложная. По его словам, пока никто не согласился биться с Волковым.

«Сначала нам дали одного соперника, но он отказался. Все отказываются и боятся Александра», — цитирует Банникова ТАСС.

В последний раз российский спортсмен заходил в октагон в ноябре на турнире UFC Fight Night. В Москве он прервал 13-месячный период простоя и уверенно разобрался с Грегом Харди. Тогда многих удивило то, что Волков смотрелся слишком прагматично и не форсировал события, но это вполне можно списать на длительное отсутствие практики и боязнь пропустить мощнейший удар. Именно это произошло с ним в дуэли с Дерриком Льюисом, неудача в которой стоила ему не только первого поражения под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, но и боя за титул с Дэниелом Кормье.

Стоит напомнить, что проблемы с подбором противников начались перед турниром в Москве. Изначально Волков должен был драться с экс-чемпионом UFC Джуниором Дос Сантосом, но тот был вынужден сняться из-за инфекции. Из-за этого вместо соперника из топ-5 Александр был вынужден довольствоваться пусть и широко известным, но всё же вчерашним дебютантом промоушена в лице Харди. Именно травма бразильца спутала россиянину все карты и привела к возникновению сложной ситуации.

Да, Волков одержал победу на домашнем турнире и начал новую успешную серию в UFC, но оказался в промежуточном положении между главными претендентами на титул и теми, кто только начинает свой поход за чемпионским званием. Таким образом, топ-спортсменам не очень интересна дуэль с Александром, а встреча с менее статусными бойцами не привлекает его самого.

На данный момент Волков занимает седьмое место в рейтинге UFC и, наверняка, хочет биться с теми, кто находится выше него. Но здесь существует сразу несколько загвоздок, одна из которых заключается в титульной дуэли между Миочичем и Кормье. В августе бойцы провели реванш, Стипе взял верх, а президент промоушена Дана Уайт поспешил объявить о планах завершить трилогию. С того момента прошло уже пять месяцев, но бой так и не был анонсирован.

Стоит полагать, что третий поединок между Миочичем и Кормье, скорее всего, состоится не ранее июня 2020 года. На данный момент объявлены даты проведения трёх номерных турниров UFC, но ни один из них не подходит для столь статусного боя. До мартовского шоу осталось слишком мало времени, а в апреле в октагон выйдут Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Руководству промоушена нет смысла устраивать две подобных схватки на одном мероприятии, если можно развести их и получить двойную прибыль.

Безусловно, можно было бы предположить, что Миочич и Кормье сразятся в мае, но турнир должен пройти в Бразилии. Матчмейкеры традиционно ставят в главный поединок одного из местных бойцов, что исключает возможность проведения битвы и на шоу UFC 250. Следовательно, поклонникам спортсменов предстоит ждать как минимум до первого месяца лета, чтобы увидеть очередную главу одного из главных противостояний в истории тяжёлого веса.

Однако в незавидном положении оказываются не только болельщики, но и бойцы дивизиона, оказавшегося в застое из-за бездействия двух главных звёзд.

На данный момент в категории имеется как никогда большое количество достойных кандидатов в чемпионы, уже сейчас заслуживающих право побороться за пояс. К их числу можно смело отнести Фрэнсиса Нганну и Кёртиса Блэйдса, имеющих в активе серии из трёх побед. Причём камерунец уже скоро может одержать и четвёртую, если справится с ярким нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

Оппонентом Волкова мог бы стать один из двух вышеназванных атлетов, но они вряд ли захотят рисковать своим статусом ради встречи с россиянином. По большому счёту, победа никак не улучшит их положение в дивизионе, в то время как поражение может серьёзно ударить по перспективам и отбросить в табели о рангах. Учитывая тот факт, что Александр является более чем опасным визави, подобное решение можно считать вполне оправданным.

В итоге, из первой шестёрки остаются лишь два возможных соперника. Первый из них — Дос Сантос. Но бразилец лишь полторы недели назад потерпел тяжелейшее поражение от Блэйдса, из-за чего схватка с ним значительно потеряла в привлекательности. В контексте похода за титулом, Волкову вряд ли сильно поможет успех в битве с бойцом, имеющим в пассиве серию из двух неудач. Кроме того, Джуниору предстоит длительный период восстановления.

Шестой же номер рейтинга Льюис готовится к дуэли с Илиром Латифи, назначенной на 9 февраля. С учётом того, что обычно перерывы между выступлениями Деррика составляют 3 — 5 месяцев, Волкову придётся ждать как минимум до мая, что вряд ли его устроит. И это с учётом того, что американец не горит желанием вновь биться с россиянином, который доминировал над ним на протяжении трёх раундов.

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Волкову остаётся искать оппонента среди второй половины топ-15, но и там всё довольно сложно. Так, у Шамиля Абдурахимова, Августо Сакаи, Благоя Иванова и Сириля Гана запланированы поединки между собой, что исключают их из возможного числа противников, а чисто российское противостояние с Сергеем Павловичем или Алексеем Олейником вряд ли нужно бойцам.

Поэтому остаются лишь Алистер Оверим и Уолт Харрис. Но голландец совсем недавно был бит Розенстрайком и вряд ли решит вернуться в течение ближайших двух месяцев, а американец продолжает оплакивать погибшую приёмную дочь. 19-летняя Алана Блайнчард были похищена в конце октября, а месяц спустя обнаружили её труп. Отмечается, что причиной смерти стали огнестрельные ранения.

Таким образом, Волков оказался в сложной ситуации, однозначного выхода из которой пока не существует. Судя по всему, самым вероятным развитием событий является его реванш с Льюисом, если тот сможет взять верх над дебютантом тяжёлого дивизиона Латифи. Не стоит исключать, что Блэйдс всё же изменит свою позицию и согласится сразиться с седьмым номером категории, но до настоящего момента тот был весьма категоричен. Ранее Кёртис заявил, что рассматривает бой либо за титул, либо за статус первого претендента.

В таком случае Волкову придётся или слишком долго ждать, или согласиться на встречу с соотечественником. При этом победа над Олейником или Павловичем вряд ли сильно поднимет его в статусе. На данный момент они занимают 12-е и 14-е места в рейтинге соответственно.