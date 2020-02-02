11-я защита титула Джонса, испытание Шевченко, бои Тухугова и Молдавского: самые ожидаемые события февраля в ММА

Первый номер рейтинга pound-for-pound Джон Джонс проведёт 11-ю защиту титула UFC в полутяжёлом весе в поединке с Домиником Рейесом, а чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поборется с Кэтлин Чукагян. Зубайра Тухугов постарается одержать первую победу за четыре года, а Валентин Молдавский попробует отомстить Хаве Айяле за его успех в сражении с Сергеем Харитоновым. Главные бои февраля в смешанных единоборствах — в материале RT.

Джон Джонс — Доминик Рейес

Бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе

Турнир: UFC 247

Дата и место проведения: 9 февраля, Хьюстон (США)

Однозначно главным событием февраля в смешанных единоборствах станет очередная защита Джоном Джонсом титула UFC в полутяжёлом весе. Один из величайших бойцов в истории и первый номер рейтинга pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий) в 11-й раз в карьере будет отстаивать почётное звание, а его соперником станет восходящая звезда промоушена Доминик Рейес.

Поединок с Тиаго Сантосом стал тревожным звоночком как для самого Джонса, так и для его армии болельщиков. Американец впервые за долгое время не превосходил визави по всем фронтам и во многих аспектах смотрелся слабее бразильца. И это при том, что первый претендент серьёзно травмировал ногу и большую половину сражения был ограничен в движениях. Несмотря на это, он составил Джону серьёзную конкуренцию и заставил задуматься, остаётся ли чемпион таким же неуязвимым.

Также по теме «Говорят, что нет мест»: почему UFC отказывается подписывать российских легковесов Абсолютный бойцовский чемпионат временно приостановил подписание контрактов с российскими спортсменами лёгкого веса. Об этом заявил...

В этих условиях поединок с Рейесом является для Джонса самым жёстким тестом. Американец стремительно ворвался в UFC и за два с половиной года одержал шесть побед, четыре из которых оказались досрочными. Лишь один раз Доминик не смог продемонстрировать своё превосходство над оппонентом, но в схватке с Волканом Оздемиром двое судей встали на его сторону.

Рейеса отличают выдающиеся физические данные, великолепная ударная техника и мощнейший удар, что на себе уже успели прочувствовать Овин Сен-Прю и Крис Вайдман. Неудобства соперникам добавляет и тот факт, что Доминик — левша, а это всегда неудобно для человека с противоположной стойкой, каковым является Джонс.

Тем не менее американец не зря считается одним из самых умных и расчётливых бойцов в истории ММА, а его тренеры — одними из главных мастеров по выстраиванию планов на бой. Грег Джексон и Майк Винкелджон обязательно придумают, как нивелировать сильные стороны Рейеса, а их подопечный постарается воплотить это в жизнь. Если у Джона получится избежать пропущенных ударов в первые несколько минут и затянуть противника в партер, у того может не остаться шансов на успех.

Валентина Шевченко — Кэтлин Чукагян

Бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

Турнир: UFC 247

Дата и место проведения: 9 февраля, Хьюстон (США)

Вторым по значимости событием первого турнира UFC в феврале станет защита титула в наилегчайшем весе среди женщин. Валентина Шевченко померится силами с Кэтлин Чукагян и предпримет попытку обойти Аманду Нуньес в рейтинге pound-for-pound.

На бумаге противостояние Шевченко и Чукагян кажется увлекательным. Валентина является ярким специалистом по ударной технике и заслуженно считается одной из лучших девушек-бойцов за всю историю, а Кэтлин находится на подъёме и занимает первую строчку рейтинга наилегчайшего веса. Если оставить за скобками чемпионку, американка владеет самой продолжительной победной серией в дивизионе, но всё это недостаточно корректно отражает реальное положение дел.

Наилегчайший вес у женщин во многом напоминает аналогичную категорию у мужчин: за исключением обладателя титула, остальные спортсмены находятся примерно на одном уровне, из-за чего никто из них не может похвастаться серьёзной победной серией. Это применимо и к Чукагян, которая имеет в послужном списке лишь два выигранных поединка подряд. Кроме того, даже в них она взяла верх лишь с помощью решения судей, а за свою карьеру лишь трижды завершала битву досрочно.

По большому счёту, Чукагян нечего противопоставить Шевченко. Как и оппонентка, она любит проводить бои на ногах, но не обладает достаточным мастерством, чтобы делать это на равных с уроженкой Кыргызстана. Да, она может постараться затянуть её в клинч, тем самым снизив атакующий потенциал, но не более. Валентина превосходит соперницу по всем параметрам и является явной фавориткой грядущего сражения.

Кори Андерсон — Ян Блахович

Турнир: UFC Fight Night 167

Дата и место проведения: 16 февраля, Рио-Ранчо (США)

Спустя неделю после дуэли Джонса и Рейеса с большой долей вероятности определится новый претендент на титул в полутяжёлом весе. На данный момент Андерсон и Блахович занимают пятую и шестую строчки в рейтинге соответственно и успешно выступают в последнее время. Американец не уступал на протяжении четырёх схваток, а поляк выиграл в шести из семи последних боёв.

Особо стоит обратить внимание на то, что Андерсон и Блахович взяли верх практически над каждым серьёзным представителем дивизиона. Так, Кори расправился с бывшим претендентом на титул Гловером Тейшерой и талантливым Джонни Уокером, а Ян не оставил шансов экс-чемпиону в среднем весе Люку Рокхлоду, Жакаре Соузе и Никите Крылову. С учётом общего положения дел в дивизионе именно американец и поляк находятся следующими в очереди за поясом.

Принципиальности этому противостоянию добавляет тот факт, что ранее спортсмены уже встречались. Это произошло в 2015 году на турнире UFC 191, где успех сопутствовал Андерсону. При этом стоит отметить, что на тот момент Блахович провёл лишь два боя в крупнейшем ММА-промоушене планеты и был далёк от своей лучшей формы.

Также стоит добавить, что на этом турнире выступит российский боец Гаджимурад Антигулов, который постарается прервать серию из двух поражений и сохранить прописку в промоушене. В противоположном углу окажется Девин Кларк, на протяжении всей карьеры чередовавший успехи с неудачами. В последних пяти схватках он трижды оказывался в роли проигравшего, причём ни разу не продержался все положенные три раунда. Дважды он был «задушен», а ещё раз оказался в нокауте.

Магомед Мустафаев — Брэд Ридделл

Зубайра Тухугов — Кевин Агиллар

Турнир: UFC Fight Night 168

Дата и место проведения: 23 февраля, Окленд (Новая Зеландия)

На турнире в Новой Зеландии своё мастерство продемонстрируют двое российских спортсменов. Магомед Мустафаев постарается одержать четвёртую победу в UFC и обозначить свои претензии на попадание в топ-15 рейтинга, а Зубайра Тухугов попробует впервые за последние четыре года покинуть октагон триумфатором.

Также по теме Будущее Макгрегора, подготовка Нурмагомедова к бою с Фергюсоном и новый соперник Махачева: что обсуждают в мире UFC Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум предложил Конору Макгрегору сразиться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в...

За свою недолгую карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате Мустафаев запомнился впечатляющим нокаутом в дуэли с Рафаэлом Физиевым. Учитывая тот факт, что Брэд Ридделл тренируется с казахстанцем в одном зале, поединок обещает стать более принципиальным. Магомед может второй раз подряд взять верх над представителем Tiger Muay Thai и одержать 15-ю победу в карьере.

Что касается Тухугова, то цель партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова заключается в том, чтобы положить конец своей неудачной серии. За последние четыре с лишним года он трижды оказывался в клетке, но лишь раз покидал её победителем. После триумфа над Филиппом Новером он уступил Ренато Мойкано, провалил допинг-тест, а после возвращения не смог справиться с Лероном Мёрфи.

Его будущего визави сложно назвать будущей звездой промоушена, но определённый потенциал у него есть. В активе Кевина Агиллара значатся чемпионство в региональном промоушене Legacy Fighting Alliance, а также успешное выступление на шоу Dana White's Contender Series. Американец обладает неплохими навыками в стойке и активно использует ноги, что вполне может стать проблемой для Тухугова.

Валентин Молдавский — Хави Айала

Турнир: Bellator 239

Дата и место проведения: 22 февраля, Такервилл (США)

В конце февраля Валентин Молдавский постарается продолжить свою впечатляющую карьеру в США. Пока что одноклубник Фёдора Емельяненко трижды бился в Bellator и ни разу не уступил. И это при том, что одним из его соперников был бывший первый претендент на титул в полутяжёлом весе Линтон Васселл. Однако в более престижной категории он не смог создать визави серьёзных проблем и уступил единогласным решением.

Следующим оппонентом Молдавского станет яркий нокаутёр Хави Айала, который уже успел запомниться российской публике. В 2016 году он отправил в глухой нокаут Сергея Харитонова, а в прошлом должен был сразиться с Виталием Минаковым. Правда, ни одна из двух попыток не увенчалась успехом. Сначала Айала снялся с боя из-за неназванных проблем со здоровьем, а затем уже россиянин не смог прилететь в США из-за сложностей с визой.

В связи с этим руководство Bellator решило заменить Минакова на другого россиянина, готового прочно обосноваться в элите тяжёлого веса. Молдавский довольно уверенно смотрится в стойке, но основной упор делает на борьбу. Именно это может стать ключевым фактором в битве с Айалой, который предпочитает биться исключительно на ногах. Если Валентин сможет перевести Хави в партер, то будет иметь гораздо больше шансов на успех.