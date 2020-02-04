Волков: жду соперника от UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Александр Волков рассказал о впечатлениях от сборов в Таиланде.

«Чувствую, что месяц сборов в Таиланде пошёл мне на пользу! Основательно проработали ударную технику и специальную выносливость! Жду соперника от UFC, сейчас я готов к любому вызову!» — написал Волков в Instagram.

На профессиональном уровне российский боец одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Волков занимает седьмое место.

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