Волков: жду соперника от UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Александр Волков рассказал о впечатлениях от сборов в Таиланде.
Волков: жду соперника от UFC
  • Reuters

«Чувствую, что месяц сборов в Таиланде пошёл мне на пользу! Основательно проработали ударную технику и специальную выносливость! Жду соперника от UFC, сейчас я готов к любому вызову!» — написал Волков в Instagram.

На профессиональном уровне российский боец одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Волков занимает седьмое место.

Ранее отец Нурмагомедова выразил мнение, что его сыну нужно заканчивать карьеру через полтора-два года.

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