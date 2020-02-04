Отец Нурмагомедова считает, что сыну нужно заканчивать карьеру через 1,5—2 года

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын проведёт не более двух-трёх поединков перед завершением карьеры.

«Я думаю, Хабибу нужно заканчивать через полтора-два года. Я рассматриваю максимум три боя. Два — это нормально, или три. Мы, тухум (род. — RT) Нурмагомедовых, держимся 32—33 года, а потом начинаем сдавать позиции. Это естественно, в этом нет ничего страшного, это называется второе возмужание мужчины. После этого уходит выносливость, эластичность мышц, конечно, зрение вас покидает. Столько много лет на ринге. Это всё надоедает. Вот пока эта апатия не наступила, надо вовремя уходить, пока тебя не отправили», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Следующий бой российский чемпион проведёт 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. Соперником Хабиба Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.

Ранее Нурмагомедов ответил по поводу ухода в политику по окончании карьеры.