Нурмагомедов ответил по поводу ухода в политику по окончании карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос по поводу возможного ухода в политику после завершения спортивной карьеры.

«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как, Хабиб — политик? Я бы предпочёл более спокойную жизнь», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

По словам спортсмена, он постоянно находится в зоне внимания и ему бы хотелось больше времени проводить с семьёй.

«С политикой на это времени не будет. Но мы подумаем», — добавил Нурмагомедов.

За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. Следующим соперником Нурмагомедова является Тони Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что несправедливо сравнивать его с Фёдором Емельяненко.