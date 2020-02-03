Нурмагомедов ответил по поводу ухода в политику по окончании карьеры
- АГН «Москва»
«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как, Хабиб — политик? Я бы предпочёл более спокойную жизнь», — цитирует Нурмагомедова Sport24.
По словам спортсмена, он постоянно находится в зоне внимания и ему бы хотелось больше времени проводить с семьёй.
«С политикой на это времени не будет. Но мы подумаем», — добавил Нурмагомедов.
За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. Следующим соперником Нурмагомедова является Тони Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке.
Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что несправедливо сравнивать его с Фёдором Емельяненко.