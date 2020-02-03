Нурмагомедов ответил по поводу ухода в политику по окончании карьеры

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос по поводу возможного ухода в политику после завершения спортивной карьеры.
Нурмагомедов ответил по поводу ухода в политику по окончании карьеры
  • АГН «Москва»

«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как, Хабиб — политик? Я бы предпочёл более спокойную жизнь», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

По словам спортсмена, он постоянно находится в зоне внимания и ему бы хотелось больше времени проводить с семьёй. 

«С политикой на это времени не будет. Но мы подумаем», — добавил Нурмагомедов.

За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. Следующим соперником Нурмагомедова является Тони Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что несправедливо сравнивать его с Фёдором Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить