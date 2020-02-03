Нурмагомедов считает, что несправедливо сравнивать его с Фёдором Емельяненко

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на сравнение с Фёдором Емельяненко — другим отечественным бойцом смешанного стиля.
Нурмагомедов считает, что несправедливо сравнивать его с Фёдором Емельяненко
  • © Jeff Bottari
  • Gettyimages.ru

«Это несправедливо, потому что мы выступали в разных эпохах. Он стоял у истоков. Его время прошло в Pride, моё — в UFC. Мы оба достигли больших успехов, но я бы поставил его на первое место», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

По его мнению, Емельяненко проложил очень большой путь. Он также отметил, что 43-летний спортсмен является первым российским бойцом, который добился больших высот в MMA и именно благодаря ему о России стали говорить в мире смешанных единоборств.

«Думаю, мы оба внесли большой вклад в развитие ММА», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов выразил надежду, что его бой с Фергюсоном не сорвётся.

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