Нурмагомедов надеется, что его бой с Фергюсоном не сорвётся

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что его поединок с Тони Фергюсоном не сорвётся в очередной раз.
Нурмагомедов надеется, что его бой с Фергюсоном не сорвётся
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«Это жёсткий вид спорта, но надеюсь, что ничего не отменится. Бой с Тони — очень важный для моей карьеры, для моего наследия», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в ночь с 18 на 19 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Фергюсона 25 выигранных боёв в MMA и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов показал, как готовится к поединку с Фергюсоном.

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