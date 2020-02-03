Нурмагомедов надеется, что его бой с Фергюсоном не сорвётся

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что его поединок с Тони Фергюсоном не сорвётся в очередной раз.

«Это жёсткий вид спорта, но надеюсь, что ничего не отменится. Бой с Тони — очень важный для моей карьеры, для моего наследия», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в ночь с 18 на 19 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Фергюсона 25 выигранных боёв в MMA и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов показал, как готовится к поединку с Фергюсоном.