Нурмагомедов показал, как готовится к поединку с Фергюсоном
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Видео опубликовано в Instagram спортсмена.
«Шаг за шагом движемся к цели. Стабильность сильнее всех остальных качеств», — подписал ролик Нурмагомедов.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в ночь с 18 на 19 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.
За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Фергюсона 25 выигранных боёв в MMA и три неудачи.
Ранее Нурмагомедов назвал бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне хорошо разыгранным цирком.