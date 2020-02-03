Нурмагомедов показал, как готовится к поединку с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео своей тренировки перед боем с американцем Тони Фергюсоном.

Видео опубликовано в Instagram спортсмена.

«Шаг за шагом движемся к цели. Стабильность сильнее всех остальных качеств», — подписал ролик Нурмагомедов.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в ночь с 18 на 19 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Фергюсона 25 выигранных боёв в MMA и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов назвал бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне хорошо разыгранным цирком.