Нурмагомедов назвал бой Макгрегора с Серроне хорошо разыгранным цирком

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о прошедшем поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Нурмагомедов назвал бой Макгрегора с Серроне хорошо разыгранным цирком
  • Reuters

«Не думаю, что бой Макгрегора и Серроне — договорной. Но это просто хорошо разыгранный цирк», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе. После этого глава UFC Дана Уайт заявил о намерении провести реванш между Макгрегором и Нурмагомедовым.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить