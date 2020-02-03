Нурмагомедов назвал бой Макгрегора с Серроне хорошо разыгранным цирком

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о прошедшем поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

«Не думаю, что бой Макгрегора и Серроне — договорной. Но это просто хорошо разыгранный цирк», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе. После этого глава UFC Дана Уайт заявил о намерении провести реванш между Макгрегором и Нурмагомедовым.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором.