Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

«Мне бой с Макгрегором не интересен. Пусть 100 миллионов на полезные дела потратят. Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил?» — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. Следующим соперником Нурмагомедова является Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

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