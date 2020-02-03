Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором
  • РИА Новости

«Мне бой с Макгрегором не интересен. Пусть 100 миллионов на полезные дела потратят. Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил?» — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. Следующим соперником Нурмагомедова является Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал, над чем нужно поработать Нурмагомедову.

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