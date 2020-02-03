Фёдор Емельяненко рассказал, над чем нужно поработать Нурмагомедову

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Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, над чем стоит поработать действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
Фёдор Емельяненко рассказал, над чем нужно поработать Нурмагомедову
  • © Hans Gutknecht / MediaNews Group / The Los Angeles Daily News
  • globallookpress.com

«Хабиб нашёл свой конёк, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше оппонентов, но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которой есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Он отметил, что у Нурмагомедова есть время для того, чтобы освоить эти техники и стать ещё лучше соперников.

Ранее Емельяненко рассказал, почему не перешёл в UFC.

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