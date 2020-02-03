Фёдор Емельяненко рассказал, над чем нужно поработать Нурмагомедову

Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, над чем стоит поработать действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб нашёл свой конёк, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше оппонентов, но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которой есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Он отметил, что у Нурмагомедова есть время для того, чтобы освоить эти техники и стать ещё лучше соперников.

Ранее Емельяненко рассказал, почему не перешёл в UFC.