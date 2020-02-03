Фёдор Емельяненко рассказал, почему не перешёл в UFC

Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, почему не подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«У нас было несколько встреч, мы вели переговоры. Если бы Дана Уайт хотел, чтобы этот бой состоялся, то он бы состоялся. Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Уайт разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Он не исключил, что если бы Уайт более человечно относился к бойцам, то, возможно, он бы провёл несколько боёв в UFC.

«Я живу не какими-то надеждами, а тем, что есть. У меня были замечательные бои в то время, до этого и после, не случилось этого, ничего страшного», — добавил российский боец.

В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее он рассказал, что его семья советует ему завершить карьеру.