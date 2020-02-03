Фёдор Емельяненко: вся семья ждёт не дождётся, когда я закончу выступать

Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, что его семья советует ему завершить карьеру.

«Мои девочки постоянно мне говорят, что пора заканчивать, а также мама, жена, старшая дочка. Все очень переживают, ждут не дождутся, когда я закончу. Но все понимают, что это моё решение, и меня поддерживают. Я муж, отец и должен обеспечивать свою семью, думать о завтрашнем дне», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Bellator пока не обсуждал с Фёдором Емельяненко его следующий бой.